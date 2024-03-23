Не захоплення заручників: військовий оглядач назвав мету теракту в Підмосков'ї

Увечері 22 березня невідомі здійснили теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Холл", що в Підмосков'ї. Бойовики не публікували відеозвернення з вимогами та не брали заручників у полон. У них була інша мета.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що нападники хотіли залякати місцеве населення та створити хвилю надмірної загрози з боку України.

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"Адже одразу пішла пропагандистська хвиля, що теракт скоїла Україна. Тому метою є максимально гіпертрофувати ненависть до українців. Демонізація України в Росії відбувається з 2014 року", – наголосив військовий оглядач.

Відтоді ретранслювалася величезна кількість фейків з боку російських пропагандистських ресурсів. Росіяни навіть заявляли, що буцім в Україні є осередки ІДІЛ, що за українців воюють терористи з різних країн тощо. Деякі українські журналісти навіть підігравали розповсюдженню цих маніпуляцій.

Є багато незрозумілостей у теракті

Ще напередодні 8 березня США, Велика Британія, країни Балтії та інші попереджали про те, що у Росії готуються терористичні акти. У Кремлі жодним чином не відреагували. Адже коли держава отримує таку інформацію, вона має залучити всі силові структури на упередження теракту. Проте окупанти не вжили ніяких заходів.

Насторожує також те, що до "Крокус Сіті Холл", де відбувалася справжня м'ясорубка, поліціянти їхали майже годину. Хоча неподалік розташований відділ ОМОНу, який міг дістатися до торгового центру за лічені хвилини. Але знадобилося 60 хвилин, щоб розпочати операцію з ліквідації терористів, частина з яких вже втекла з місця злочину.

Є інший цікавий момент, що Росія одразу почала говорити про український слід. Буцім до цього причетний чи легіон "Свобода Росії", чи Російський добровольчий корпус, чи Головне управління розвідки. На той момент вже оприлюднили відео з розстрілами, і нападників можна було побачити майже в обличчя. З перших хвилин вони не були схожі на етнічних українців.

Навіть після того, коли з'ясувалося, що терористами були представники однієї з груп ІДІЛу, тобто таджики, росіяни однаково стверджували, що вони якось пов'язані з Україною. Оскільки начебто нападники намагалися втекти у бік кордону з Україною.

В ГУР спростували заяви ФСБ про те, що підозрювані у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї хотіли втекти до України.

Згодом посол Білорусі в Росії заявив, що насправді бігли вони в напрямку Мінська, де досі перебувають ПВК "Вагнера", які займаються підготовкою та тренуванням підрозділів з функціоналом саме диверсійної діяльності.

Питань багато. І слідство, я думаю, якщо дійсно чесно його провести, і це будуть робити саме в Росії, то не здивуюся, що за результатами вони вийдуть самі на себе,

– констатував Олександр Коваленко.

Що відомо про нападників: коротко