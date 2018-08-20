Стрельба в Харькове: мэрия рассказала о деталях инцидента

В Харькове ночью вооруженный мужчина по неизвестным причинам открыл огонь возле здания мэрии и ранил охранника. А потом начал стрелять по патрульных. В результате перестрелки один полицейский погиб.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала

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Погибший – Дмитрий Кириенко, был заместителем командира 2 роты 4 батальона управления патрульной полиции.

Полиция устанавливает личность нападавшего, пока о нем ничего не известно. О событиях, которые произошли ночью мэрия сообщила первые детали. Ночью неизвестный мужчина, который шёл мимо здания мэрии, вдруг начал стрелять. Когда охранники вышли, они подумали, что там взрываются петарды и хотели просто утихомирить хулиганов. Но оказалось, что это стрельба, и одного из мужчин ранили. За его жизнь борются медики. Известно, что в 7 утра только закончилась операция. Мужчина в очень тяжелом состоянии сейчас находится в больнице неотложной помощи.

Также в мэрии сообщили, что нападавший проходил по второму этажу мэрии сразу после того, как стрелял. Потом вышел, и уже на выходе его встретили патрульные полицейские. Он открыл огонь и по ним, ранив заместителя командира. Мужчина скончался по дороге в больницу, ему не смогли помочь, ведь ранения были слишком тяжелыми. В 12:00 будет большой брифинг полиции, они расскажут подробности. О состоянии охранника будет также большой брифинг медиков.

Напомним, ночью в понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу во время которой ранил охранника и патрульного работника полиции, который погиб. Издание "Харьков.Live" сообщило, что, по заявлениям очевидцев, перед тем, как попасть в помещение городского совета человек сделал около десяти выстрелов в дверь здания.