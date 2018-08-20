12:08
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Стрельба в Харькове: мэрия рассказала о деталях инцидента

476 Читати новину українською

В Харькове ночью вооруженный мужчина по неизвестным причинам открыл огонь возле здания мэрии и ранил охранника. А потом начал стрелять по патрульных. В результате перестрелки один полицейский погиб.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала

Читайте также: Нападение на мэрию Харькова: появилось видео инцидента

Погибший – Дмитрий Кириенко, был заместителем командира 2 роты 4 батальона управления патрульной полиции.

Полиция устанавливает личность нападавшего, пока о нем ничего не известно. О событиях, которые произошли ночью мэрия сообщила первые детали. Ночью неизвестный мужчина, который шёл мимо здания мэрии, вдруг начал стрелять. Когда охранники вышли, они подумали, что там взрываются петарды и хотели просто утихомирить хулиганов. Но оказалось, что это стрельба, и одного из мужчин ранили. За его жизнь борются медики. Известно, что в 7 утра только закончилась операция. Мужчина в очень тяжелом состоянии сейчас находится в больнице неотложной помощи.

Также в мэрии сообщили, что нападавший проходил по второму этажу мэрии сразу после того, как стрелял. Потом вышел, и уже на выходе его встретили патрульные полицейские. Он открыл огонь и по ним, ранив заместителя командира. Мужчина скончался по дороге в больницу, ему не смогли помочь, ведь ранения были слишком тяжелыми. В 12:00 будет большой брифинг полиции, они расскажут подробности. О состоянии охранника будет также большой брифинг медиков.

Напомним, ночью в понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу во время которой ранил охранника и патрульного работника полиции, который погиб. Издание "Харьков.Live" сообщило, что, по заявлениям очевидцев, перед тем, как попасть в помещение городского совета человек сделал около десяти выстрелов в дверь здания.

Теги: Новости Украины Оружие Жертвы Полиция Новости Харькова Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сегодня, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сегодня, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
сегодня, 08:28 Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
Стрельба в центре Харькова: один полицейский погиб, есть раненые
сегодня, 05:13 Стрельба в центре Харькова: один полицейский погиб, есть раненые
В Лондоне мужчина с молотком напал на женщину и ее дочь
сегодня, 01:35 В Лондоне мужчина с молотком напал на женщину и ее дочь
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Жертвой взрыва в Мелитополе оказался бывший милиционер
 14 декабря 2012 , 15:14
В Николаеве лидирует Сенкевич — параллельный подсчет
 16 ноября 2015 , 00:10
"Динамо" не сумело обыграть 3-лиговый "Кёниц" в дебютном матче Кадара
 13 февраля 2017 , 18:53
Шевченко рассказал, что всегда просит совета у своего легендарного экс-наставника
 22 марта 2017 , 19:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук