На следующей неделе в ЕС состоятся переговоры по созданию "стены дронов" на восточной границе. К оборонному проекту должна присоединиться и Украина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Что известно о создании "стены дронов"?

В Европейском Союзе на следующей неделе планируют переговоры о создании "стены дронов" вдоль восточной границы. К этому оборонному проекту должна присоединиться и Украина.

Мы – единственная страна в Европе, которая ведет современную войну против России. Со времен Второй мировой и Холодной войны принципы ведения боевых действий изменились, а за последние годы ключевую роль играют дроны,

– написал Ермак.

В ОП добавили, что именно из-за важности дронов в современной войне, армии должны адаптироваться к новым условиям, в частности делать ставку на искусственный интеллект в беспилотных системах. Речь идет как об ударных, так и о зенитных БПЛА.

Как отмечал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире 24 Канала, Украине нужно усиление силами "Искандеров" или инвестиции в производство дронов-перехватчиков. Второй вариант более практичный и эффективный.

Что предшествовало?