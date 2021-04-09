Заключенного Сергея Стерненко отпустили под домашний арест
Суд изменил меру пресечения заключенному активисту Сергею Стерненко. Отныне он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Источник:24 канал
Соответствующее решение принял Одесский апелляционный суд 9 апреля. Судья Альбина Кадегроб отпустила Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест, но у активистов забрали загранпаспорта.
Важно Активисты выступили против судей, которые будут рассматривать апелляцию Стерненко
Как прошло заседание
В начале судья Кадегроб позволила выпустить Стерненко и Демчука из клетки, чтобы они имели возможность эффективно участвовать в судебном заседании. Однако суд запретил ведение онлайн-трансляции, аргументировав это тем, что "рано освещать эту часть процесса".
На протяжении всего судебного заседания активисты сидели рядом со своими адвокатами. Защита подчеркнула, что нет оснований содержать активистов в СИЗО.
Ведь судья в первой инстанции ничем не мотивировал такую меру пресечения, а также не имел права избирать новую, поскольку тогда действовала другая – залог,
– цитирует слова защиты телеграм-канал STERNENKO.
Стерненко изменили меру пресечения / Фото телеграм-канала STERNENKO
Адвокаты также заявили, что в зале присутствуют 4 народных депутата от "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Все они готовы взять на поруки Стерненко, а также предоставили договор аренды жилья в Одессе в случае изменения меры пресечения.
Пребывание под домашним арестом лучше, чем в тюрьме. Но дальше главное – рассмотрение по существу,
– прокомментировал Стерненко в комментарии The Бабель.
Как прошло заседание Одесского апелляционного суда по делу Стерненко: смотрите видео
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