Суд изменил меру пресечения заключенному активисту Сергею Стерненко. Отныне он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение принял Одесский апелляционный суд 9 апреля. Судья Альбина Кадегроб отпустила Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест, но у активистов забрали загранпаспорта.

Важно Активисты выступили против судей, которые будут рассматривать апелляцию Стерненко

Как прошло заседание

В начале судья Кадегроб позволила выпустить Стерненко и Демчука из клетки, чтобы они имели возможность эффективно участвовать в судебном заседании. Однако суд запретил ведение онлайн-трансляции, аргументировав это тем, что "рано освещать эту часть процесса".

На протяжении всего судебного заседания активисты сидели рядом со своими адвокатами. Защита подчеркнула, что нет оснований содержать активистов в СИЗО.

Ведь судья в первой инстанции ничем не мотивировал такую меру пресечения, а также не имел права избирать новую, поскольку тогда действовала другая – залог,

– цитирует слова защиты телеграм-канал STERNENKO.



Стерненко изменили меру пресечения / Фото телеграм-канала STERNENKO

Адвокаты также заявили, что в зале присутствуют 4 народных депутата от "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Все они готовы взять на поруки Стерненко, а также предоставили договор аренды жилья в Одессе в случае изменения меры пресечения.

Пребывание под домашним арестом лучше, чем в тюрьме. Но дальше главное – рассмотрение по существу,

– прокомментировал Стерненко в комментарии The Бабель.

Обратите внимание! Это было рассмотрение апелляции на меру пресечения. 16 апреля суд будет рассматривать апелляцию на приговор, которым активиста хотят отправить в колонию на 7 лет и 3 месяца.

Как прошло заседание Одесского апелляционного суда по делу Стерненко: смотрите видео

Новость дополняется…