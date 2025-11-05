Суд впервые в Украине оправдал оккупанта: почему не осудили россиянина за мародерство в Киевской области

На Киевщине суд не смог доказать причастность российского оккупанта к мародерству во время пребывания в селе Блиставица Бучанского района. Хотя точно известно, что в одном из домов кто-то из россиян действительно похитил имущество владельцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на приговор Бородянского районного суда Киевской области. Российского военного Евгения Мурзинцева, который был подозреваемым по делу о нарушении законов и обычаев войны, оправдали.

Смотрите также Один из них молился: россияне жестоко убили двух мужчин на Харьковщине, чтобы обвинить Украину

Что известно о суде над росгвардейцем Евгением Мурзинцевым?

Российский военный из воинской части №6720 Росгвардии Евгений Мурзинцев находился в Киевской области во время оккупации в феврале – апреле 2022 года. Среди других преступлений оккупант прибегнул и к мародерству, когда украл вещи из дома в Блиставице.

Расследование не смогло доказать, что именно Мурзинцев совершил это преступление. Поэтому суд пока оправдал оккупанта.

По данным дела, военный похитил у жителей села шлифовальную машинку, шуруповерт, электроточило, электропилу, жесткий диск, процессор и видеокамеру с компьютера, а прихватил с собой мужскую одежду: куртки, свитера, брюки, обувь и прочее. Награбленное Евгений Мурзинцев вывез в Беларусь.

При этом он осознавал, что эти вещи не могут быть использованы в военных целях, их изъятие не оправдано военной необходимостью, а завладение ими произошло исключительно с корыстной целью, – говорится в деле.

Кто видел факт того, что оккупант грабил дом?

Владелица дома сразу в начале полномасштабного вторжения уехала из села. В середине апреля женщина вернулась и поняла, что оккупанты заходили в ее дом, ведь ворота и входные двери были выбиты, а в самом дворе россияне сделали окоп и разжигали костер.

Жительница также заметила, что из здания исчезли некоторые вещи. Свидетель, который находился в Блиставице во время оккупации рассказал, что видел как враги заходили в дома. У него самого оккупанты провели обыск, забрали деньги и продукты.

Когда россияне уехали, мужчина нашел на огороде табличку от российского БТРа с номером воинской части и фамилией Мурзинцева.

В Беларуси вероятный мародер отправил посылку весом 24 килограммов с описанием вложения "вещи" в Рубцовск Алтайского края РФ.

Учитывая эти факты, суд считает, что Евгений Мурзинцев действительно находился в составе оккупационных войск в Бучанском районе Киевской области. Однако именно он украл вещи женщины – неизвестно, поэтому оккупант не может считаться виновным в военном преступлении.

Пострадавшая подала иск к оккупанту о возмещении в размере 14 804 гривны 12 копеек, однако суд его не рассмотрел. Теперь на приговор можно подать апелляцию.

Военные преступления россиян в Киевской области: последние новости