Суд уперше в Україні виправдав окупанта: чому не засудили росіянина за мародерство на Київщині
- Російського військового Євгенія Мурзінцева виправдали у справі про мародерство в Київській області.
- Суд не розглянув позов постраждалої на відшкодування, і тепер вирок можна оскаржити в апеляції.
На Київщині суд не зміг довести причетність російського окупанта до мародерства під час перебування в селі Блиставиця Бучанського району. Хоча достеменно відомо, що в одному з будинків хтось із росіян дійсно викрав майно власників.
Про це пише 24 Канал з посиланням на вирок Бородянського районного суду Київської області. Російського військового Євгенія Мурзінцева, який був підозрюваним у справі про порушення законів і звичаїв війни, виправдали.
Дивіться також Один з них молився: росіяни жорстоко вбили двох чоловіків на Харківщині, щоб звинуватити Україну
Що відомо про суд над росгвардійцем Євгенієм Мурзінцевим?
Російський військовий з військової частини №6720 Росгвардії Євгеній Мурзінцев перебував у Київській області під час окупації у лютому – квітні 2022 року. Серед інших злочинів окупант вдався й до мародерства, коли вкрав речі з будинку в Блиставиці.
Розслідування не змогло довести, що саме Мурзінцев скоїв цей злочин. Тож суд наразі виправдав окупанта.
За даними справи, військовий викрав у жителів села шліфувальну машинку, шурупокрут, електроточило, електропилку, жорсткий диск, процесор та відеокамеру з компʼютера, а прихопив із собою чоловічий одяг: куртки, светри, штани, взуття та інше. Награбоване Євгеній Мурзінцев вивіз у Білорусь.
При цьому він усвідомлював, що ці речі не можуть бути використані у військових цілях, їх вилучення не виправдане військовою необхідністю, а заволодіння ними відбулося виключно з корисливою метою, – йдеться у справі.
Хто бачив факт того, що окупант грабував будинок?
Власниця будинку одразу на початку повномасштабного вторгнення поїхала з села. У середині квітня жінка повернулася та зрозуміла, що окупанти заходили в її будинок, адже ворота і вхідні двері були вибиті, а в самому дворі росіяни зробили окоп і розпалювали вогнище.
Жителька також помітила, що з будівлі зникли деякі речі. Свідок, який перебував у Блиставиці під час окупації розповів, що бачив як вороги заходили до будинків. У нього самого окупанти провели обшук, забрали гроші та харчі.
Коли росіяни поїхали, чоловік знайшов на городі табличку від російського БТРа з номером військової частини і прізвище Мурзінцева.
У Білорусі ймовірний мародер відправив посилку вагою 24 кілограмів з описом вкладення "речі" до Рубцовська Алтайського краю РФ.
Враховуючи ці факти, суд вважає, що Євгеній Мурзінцев дійсно перебував у складі окупаційних військ у Бучанському районі Київської області. Однак чи саме він вкрав речі жінки – невідомо, тож окупант не може вважатися винним у воєнному злочині.
Постраждала подала позов до окупанта щодо відшкодування в розмірі 14 804 гривні 12 копійок, однак суд його не розглянув. Тепер на вирок можна подати апеляцію.
Воєнні злочини росіян у Київській області: останні новини
Українські слідчі спільно з розвідкою встановили п’ятьох російських військових, які в період окупації Бучі розстрілювали мирних людей. Через їхні дії загинули щонайменше 17 цивільних. Підозрюваними є бійці 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії російської армії. Встановлено, що окупанти заходили на подвір'я, виганяли людей з підвалів чи будинків і стріляли в них без попередження.
Коли російські військові були на Київщині, вони доволі часто грабували будинки. Один із прикладів: вони крали навіть електрочайники, але часто брали верхню частину без підставки та кабелю, бо просто не знали, що то таке та як ним користуватися.
Чимало злочинів окупанти зробили під час 36-денної окупації Чорнобильської зони. Російські військові грабували будинки, офіси, техніку. З зони відчуження тоді зникли холодильники, килими та машини місцевих жителів.