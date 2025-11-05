Про це пише 24 Канал з посиланням на вирок Бородянського районного суду Київської області. Російського військового Євгенія Мурзінцева, який був підозрюваним у справі про порушення законів і звичаїв війни, виправдали.

Що відомо про суд над росгвардійцем Євгенієм Мурзінцевим?

Російський військовий з військової частини №6720 Росгвардії Євгеній Мурзінцев перебував у Київській області під час окупації у лютому – квітні 2022 року. Серед інших злочинів окупант вдався й до мародерства, коли вкрав речі з будинку в Блиставиці.

Розслідування не змогло довести, що саме Мурзінцев скоїв цей злочин. Тож суд наразі виправдав окупанта.

За даними справи, військовий викрав у жителів села шліфувальну машинку, шурупокрут, електроточило, електропилку, жорсткий диск, процесор та відеокамеру з компʼютера, а прихопив із собою чоловічий одяг: куртки, светри, штани, взуття та інше. Награбоване Євгеній Мурзінцев вивіз у Білорусь.

При цьому він усвідомлював, що ці речі не можуть бути використані у військових цілях, їх вилучення не виправдане військовою необхідністю, а заволодіння ними відбулося виключно з корисливою метою, – йдеться у справі.

Хто бачив факт того, що окупант грабував будинок?

Власниця будинку одразу на початку повномасштабного вторгнення поїхала з села. У середині квітня жінка повернулася та зрозуміла, що окупанти заходили в її будинок, адже ворота і вхідні двері були вибиті, а в самому дворі росіяни зробили окоп і розпалювали вогнище.

Жителька також помітила, що з будівлі зникли деякі речі. Свідок, який перебував у Блиставиці під час окупації розповів, що бачив як вороги заходили до будинків. У нього самого окупанти провели обшук, забрали гроші та харчі.

Коли росіяни поїхали, чоловік знайшов на городі табличку від російського БТРа з номером військової частини і прізвище Мурзінцева.

У Білорусі ймовірний мародер відправив посилку вагою 24 кілограмів з описом вкладення "речі" до Рубцовська Алтайського краю РФ.

Враховуючи ці факти, суд вважає, що Євгеній Мурзінцев дійсно перебував у складі окупаційних військ у Бучанському районі Київської області. Однак чи саме він вкрав речі жінки – невідомо, тож окупант не може вважатися винним у воєнному злочині.

Постраждала подала позов до окупанта щодо відшкодування в розмірі 14 804 гривні 12 копійок, однак суд його не розглянув. Тепер на вирок можна подати апеляцію.

Воєнні злочини росіян у Київській області: останні новини