Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на приговор Бородянского районного суда Киевской области. Российского военного Евгения Мурзинцева, который был подозреваемым по делу о нарушении законов и обычаев войны, оправдали.
Что известно о суде над росгвардейцем Евгением Мурзинцевым?
Российский военный из воинской части №6720 Росгвардии Евгений Мурзинцев находился в Киевской области во время оккупации в феврале – апреле 2022 года. Среди других преступлений оккупант прибегнул и к мародерству, когда украл вещи из дома в Блиставице.
Расследование не смогло доказать, что именно Мурзинцев совершил это преступление. Поэтому суд пока оправдал оккупанта.
По данным дела, военный похитил у жителей села шлифовальную машинку, шуруповерт, электроточило, электропилу, жесткий диск, процессор и видеокамеру с компьютера, а прихватил с собой мужскую одежду: куртки, свитера, брюки, обувь и прочее. Награбленное Евгений Мурзинцев вывез в Беларусь.
При этом он осознавал, что эти вещи не могут быть использованы в военных целях, их изъятие не оправдано военной необходимостью, а завладение ими произошло исключительно с корыстной целью, – говорится в деле.
Кто видел факт того, что оккупант грабил дом?
Владелица дома сразу в начале полномасштабного вторжения уехала из села. В середине апреля женщина вернулась и поняла, что оккупанты заходили в ее дом, ведь ворота и входные двери были выбиты, а в самом дворе россияне сделали окоп и разжигали костер.
Жительница также заметила, что из здания исчезли некоторые вещи. Свидетель, который находился в Блиставице во время оккупации рассказал, что видел как враги заходили в дома. У него самого оккупанты провели обыск, забрали деньги и продукты.
Когда россияне уехали, мужчина нашел на огороде табличку от российского БТРа с номером воинской части и фамилией Мурзинцева.
В Беларуси вероятный мародер отправил посылку весом 24 килограммов с описанием вложения "вещи" в Рубцовск Алтайского края РФ.
Учитывая эти факты, суд считает, что Евгений Мурзинцев действительно находился в составе оккупационных войск в Бучанском районе Киевской области. Однако именно он украл вещи женщины – неизвестно, поэтому оккупант не может считаться виновным в военном преступлении.
Пострадавшая подала иск к оккупанту о возмещении в размере 14 804 гривны 12 копеек, однако суд его не рассмотрел. Теперь на приговор можно подать апелляцию.
Военные преступления россиян в Киевской области: последние новости
Украинские следователи совместно с разведкой установили пятерых российских военных, которые в период оккупации Бучи расстреливали мирных людей. Из-за их действий погибли по меньшей мере 17 гражданских. Подозреваемыми являются бойцы 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии российской армии. Установлено, что оккупанты заходили во двор, выгоняли людей из подвалов или домов и стреляли в них без предупреждения.
Когда российские военные были на Киевщине, они довольно часто грабили дома. Один из примеров: они воровали даже электрочайники, но часто брали верхнюю часть без подставки и кабеля, потому что просто не знали, что это такое и как им пользоваться.
Немало преступлений оккупанты совершили во время 36-дневной оккупации Чернобыльской зоны. Российские военные грабили дома, офисы, технику. Из зоны отчуждения тогда исчезли холодильники, ковры и машины местных жителей.