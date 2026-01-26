ВАКС снял с Тимошенко часть процессуальных обязанностей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 26 января пересмотрела условия меры пресечения для народного депутата Юлии Тимошенко. Хотя ее имя конкретно не называют.

Имя подозреваемой официально не озвучивается, однако по совокупности признаков речь идет о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как Тимошенко пересмотрели меру пресечения?

В суде сообщили, что коллегия судей частично поддержала доводы стороны защиты. В частности, апелляционная инстанция отменила ранее установленные ограничения, которые запрещали депутату покидать пределы Киевской области и контактировать с другими народными избранниками. В этой части суд вынес новое решение, которым отказал в возложении на подозреваемую указанных обязанностей.

В то же время остальные апелляционные жалобы защиты, а также жалобу прокурора, суд не удовлетворил. Постановление следственного судьи ВАКС в этой части оставлено без изменений. Решение вступило в силу сразу после провозглашения и не может быть обжаловано в кассационном порядке.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что ряд процессуальных обязанностей для депутата остается в силе:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства или работы;

сдать на хранение загранпаспорта и другие документы, которые позволяют выезд из Украины.

