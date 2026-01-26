О том, как состоялось очередное заседание суда по обвинению Тимошенко, сообщило Общественное.

Что решила апелляция по залогу за Юлию Тимошенко?

Рассмотрение дела о взяточничестве Юлии Тимошенко начала апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Председатель партии "Батькивщина" оспаривает меру пресечения, которую ей избрали во время первых заседаний – речь идет о залоге в размере 33 тысячи гривен. В то же время Юлии Тимошенко разрешили общаться с нардепами.

Судьи апелляционной палаты поинтересовались, имеют ли стороны отводы. Тимошенко взамен обратилась к судьям, говоря, что для них "это будет большим экзаменом". Защита настаивала, чтобы Юлии Тимошенко официально разрешили выезд за пределы Киевской области. Она якобы должна находиться во Львове и осуществить рабочую международную поездку. Детектив НАБУ ранее не позволил народному депутату выезд, однако решение изменили. Ей разрешили свободно передвигаться по территории страны.

Тимошенко также просила отменить решение первой инстанции. Якобы это дело открыли для того, чтобы уничтожить ее политическую силу перед выборами.

Более, чем 20 лет я политик. За последние 6 лет приняты законы которые противоречат Конституции, суверенитета. В парламенте ведется антикоррупционная деятельность. Наша команда борется, чтобы таких решений не принимали. Со мной решили политически расправиться, все больше таких решений проваливается благодаря нашей работе. Решили нашу политическую силу накануне выборов ликвидировать. Никакой передачи денег не было, аудиозапись заказная и смонтированная,

– отмечает Юлия Тимошенко.

Обсуждали также размер залога за народного депутата. Ее адвокат отмечал, что размер залога, которую просили детективы, составляла 50 миллионов гривен. Однако следственный судья остановился на другом размере залога – 33 миллиона гривен, но не предоставил надлежащего обоснования. По словам защитника Тимошенко, "прокурор и суд должны объяснить происхождение этой суммы".

Адвокат настаивал, что преступление, в котором подозревают Тимошенко – не особо тяжкое. Поэтому избрание максимального размера залога и вообще такой меры пресечения – не уместны.

Прокурор Виталий Гринчишин выступил против ходатайства Тимошенко и отметил, что апелляционные заявления – обоснованы.

По разговору там нет намека на провокацию. Подозреваемой была озвучена сумма, способ передачи, в каких интересах. Содержание разговора свидетельствует о совершении уголовного преступления. Сторона обвинения отталкивалась от общественной опасности, имущественного состояния, декларации, такой залог является умеренным. Учитывая ее состояние и риски, чтобы нивелировать эти риски приняли такой размер залога,

– объяснил прокурор.

Доказывая, что Юлия Тимошенко действительно подозревается во взяточничестве, прокурор сказал, что "обыски и телефонные разговоры" это подтверждают. Поэтому и размер залога должен составлять 50 миллионов гривен

