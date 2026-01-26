Про те, як відбулося чергове засідання суду щодо звинувачення Тимошенко, повідомило Суспільне.

Що вирішила апеляція щодо застави за Юлію Тимошенко?

Розгляд справи щодо хабарництва Юлії Тимошенко почала апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Голова партії "Батьківщина" оскаржує запобіжний захід, який їй обрали під час перших засідань – йдеться про заставу в розмірі 33 тисячі гривень. Водночас Юлії Тимошенко дозволили спілкуватися з нардепами.

Судді апеляційної палати поцікавилися, чи мають сторони відводи. Тимошенко натомість звернулася до суддів, говорячи, що для них "це буде великим іспитом". Захист наполягав, щоб Юлії Тимошенко офіційно дозволили виїзд за межі Київщини. Вона нібито повинна перебувати у Львові та здійснити робочу міжнародну поїздку. Детектив НАБУ раніше не дозволив народній депутатці виїзд, однак рішення змінили. Їй дозволили вільно пересуватися територією країни.

Тимошенко також просила скасувати рішення першої інстанції. Нібито цю справу відкрили для того, щоб знищити її політичну силу перед виборами.

Більше, ніж 20 років я політик. За останні 6 років ухвалені закони які суперечать Конституції, суверенітету. В парламенті ведеться антикорупційна діяльність. Наша команда бореться, щоб таких рішень не ухвалювали. Зі мною вирішили політично розправитися, все більше таких рішень провалюється завдяки нашій роботі. Вирішили нашу політичну силу напередодні виборів ліквідувати. Ніякої передачі грошей не було, аудіозапис замовний і змонтований,

– зазначає Юлія Тимошенко.

Обговорювали також розмір застави за народну депутатку. Її адвокат зазначав, що розмір застави, яку просили детективи, складала 50 мільйонів гривень. Однак слідчий суддя зупинився на іншому розмірі застави – 33 мільйони гривень, але не надав належного обґрунтування. За словами захисника Тимошенко, "прокурор і суд мають пояснити походження цієї суми".

Адвокат наполягав, що злочин, в якому підозрюють Тимошенко – не особливо тяжкий. Тож обрання максимального розміру застави й взагалі такого запобіжного заходу – не доречні.

Прокурор Віталій Грінчишин виступив проти клопотання Тимошенко й зазначив, що апеляційні заяви – обґрунтовані.

Щодо розмови там немає натяку на провокацію. Підозрюваною була озвучена сума, спосіб передачі, в яких інтересах. Зміст розмови свідчить про скоєння кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення відштовхувалась від суспільної небезпеки, майнового стану, декларації, така застава є помірною. Враховуючи її статки і ризики, щоб нівелювати ці ризики прийняли такий розмір застави,

– пояснив прокурор.

Доводячи, що Юлія Тимошенко дійсно підозрюється в хабарництві, прокурор сказав, що "обшуки та телефонні розмови" це підтверджують. Відтак і розмір застави має складати 50 мільйонів гривень

