Справу було зареєстровано ще 27 листопада 2025 року – у день народження політикині, що привернуло увагу суспільства. Про це пише Укрінформ.

Дивіться також Згадати все: що команда Тимошенко робила на Київщині?

Гучне викриття: як Тимошенко опинилася у полі уваги САП?

За словами Клименка, перша інформація про Тимошенко з'явилася у листопаді 2025 року. Тоді джерела повідомляли про спроби у Верховній Раді перекупити народних депутатів з тим, щоб вони вийшли з фракції "Слуга народу" або голосували не так, як хоче монобільшість.

Таку інформацію отримала не лише САП. У медійному просторі були повідомлення, що Служба безпеки проводила профілактичні розмови з депутатами, які намагалися запропонувати іншим вихід з фракції або інші речі, щоб фактично парламент колапсував і не виконував свою ключову функцію.

Як розповідає очільник САП, вони вже отримували в рамках інших наших проваджень інформацію про те, що відбуваються спроби підкупу народних депутатів. Вони вже мали протоколи негласних слідчо-розшукових дій на підтвердження, що це дійсно відбувається. Тому САП звернулася до генпрокурора і 27 листопада він вніс за цим фактом відомості до ЄРДР.

Деталі справи та позиція Клименка

Клименко пояснив, що САП не може самостійно починати розслідування – його ініціює генеральний прокурор України через внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме після такого внесення у листопаді 2025 року і було розпочато провадження щодо Тимошенко.

Антикорупційна прокуратура стверджує, що діяла лише на основі достатніх доказів про спроби підкупу депутатів, включно з сигналами про спроби змінити фракційну приналежність народних депутатів або впливати на результати голосувань.

САП також відповіла на частину критики та запитань щодо процесуальних дій. За словами Клименка:

розслідування триває і над його деталями працюють як прокурори САП, так і детективи НАБУ;

частина слідчих дій, включно з обшуками, проводилися законно та з ухвалою суду;

усі заходи виконуються відповідно до чинного законодавства без тиску на слідство.

Клименко зазначив, що судовий розгляд справи може зайняти певний час, але це не надто складна справа, і тривалість розгляду залежатиме від експертиз, роботи суду та процесуальних кроків сторін.

Як просувається розслідування?