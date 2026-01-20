Бондарєв 19 січня у судовій залі під час засідання у справі Тимошенко вже відзначився вигуками в бік судді та детектива. Політик кричав у залі суду: "У вас совість є чи немає?" і "Ти жулік і вор. Ти цирковий клоун. Пішов вон отсюда!". Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Королева популізму, газові кабальні угоди з Росією та "Пропало всьо": велика біографія Юлії Тимошенко

Бондарєва, давнього соратника Тимошенко, звинувачують в організації схеми перетину кордону в часи війни. Але він відомий не лише цим. На Київщині, де політик очолює осередок "Батьківщини", десятиліттями відбувалися домовленості з депутатами інших партій. І стосувалися вони не лише земельних питань, а й обрання голови Київської облради та перевороту влади в Ірпені.

У Приірпінні найдорожча земля, бо це один з найближчих до столиці рекреаційних регіонів. Домовленості регіональних "еліт" перед місцевими та президентськими виборами мають вирішальне значення не просто для перерозподілу ресурсів в регіоні, а й для безпеки активістів, які моніторять бюджетні кошти, збереження рекреаційних ресурсів тощо.

Яка роль "Батьківщини" у скандальному дерибані Біличанського лісу?

Кадри партії "Батьківщина" на Київщині – це пряма відповідальність Бондарєва. За дерибаном Біличанського лісу, який у 2022 році став лінією оборони столиці, стоять зокрема "батьківщинівці" та колишні регіонали: колишній депутат від "Батьківщини" Валерій Пєший, колишній депутат облради Вадим Башун та колишній депутат Коцюбинської ради Владислав Євстєфєєв, який був пов'язаний із "Батьківщиною".

Ділянки в лісі роздали на підставних і депутатів Коцюбинської селищної ради. Зрештою майже 100 ділянок опинилися в руках Євстєфєєва. Якщо аналізувати доходи цього політика місцевого рівня, який акумулював в своїх руках стільки ділянок, то вони були злиденними.

Пєший на момент дерибану, у 2008 році, був начальником відділу земельних ресурсів в Ірпені і ставив підписи під актами права власності на ділянки столичного лісу. З цієї посади Пєшого вигнали за прогули під час святкування так званого старого нового року у 2014 році.



Депутат Пєший на відпочинку / Фото з його сторінки в "Однокласниках"

Його син Олексій Пєший стояв на чолі одного з кооперативів, на які виводили майже по сто гектарів лісу одним махом. При тому, що у соцмережі юнак зазначав, що він у Лос-Анджелесі і постив фото свого відпочинку.

Син колишнього депутата Ірпінської міськради Валерія Пєшого / Фото надала авторка

Коли про дії політика і чиновника Пєшого журналісти каналу НТН приїхали знімати сюжет, то він висловився так: "Да разбей камеру этому п*дарасу! Выбрось эту херню. Дать тебе по морде? Так сейчас дам п*зды тебе!".

Культура спілкування, як бачимо, така ж, як у Бондарєва. Пєшого на виборах після Революції Гідності не взяла в команду. Тоді ризики зводили до мінімуму. Для активістів відкрилося вікно можливостей – президентські вибори. Виконуючий обов'язків президента Олександр Турчинов підписав президентський указ про приєднання Біличанського лісу до нацпарку "Голосіївський" після звернення Тимошенко. Це сталося 1 травня 2014 року. Так ліс отримав найвищий природоохоронний статус.



Текст новини про звернення Тимошенко до Турчинова з проханням підписати президентський указ про нацпарк / Скриншот надала авторка

Для того, щоб тримати політичний градус в очах виборців, одного з дерибанників Біличанського лісу – Вадима Башуна – Костянтин Бондарєв після подій на Майдані гучно люстрував. Навпроти його прізвища стояв припис: "Зрадив інтереси громади, перейшов в "Партію Регіонів".

Знімок екрана з сайту партії "Батьківщина"

На наступних місцевих виборах все цинічно зміниться. Бондарєв розуміє, що в пам'яті виборців політичний слід Башуна може стертися за 6 років.



Знімок сайту партії "Батьківщина" за 2020 рік, де йдеться про те, що люстрований Вадим Башун очолив список / Скриншот надала авторка

Сайт партії "Батьківщина" повідомить про те, що Башун очолить осередок в Гостомелі, а Бондарєв наголосив на тому, що "справжні фахівці" і кращі регіональні лідери. Це при тому, що Бондарєв попередні вибори програв.

Після Революції Гідності "Батьківщина" очолила облраду

Під час місцевих виборів 2015 року Бондарєв переконував, що Євстєфєєв до партії "Батьківщина" не мав жодного відношення:

"Звідки у селищної ради є інформація про партійність? Тим більше, що селищний голова Коцюбинського тушка і ексрегіонал. Так, Євстифєєв особисто приїздив до мене. Я йому сказав, що він був у групі Башуна (депутата облради, який балотувався від "Партії регіонів") У нас були помилки і ми їх виправили".

Але під час місцевих виборів депутат Коцюбинської ради Владислав Євстєфєєв курував роботу спостерігачів від "Батьківщини" в Коцюбинському.

Після виборів представниця "Батьківщини" Ганна Старикова очолила облраду. І з огляду на те, що її партійці були причетні до дерибану лісу, активістам підтримку у питання захисту Біличанського лісу на рівні облради здобути не вдалося.



По центру стоїть на той час голова облради Старикова, а крайній чоловік праворуч – Владислав Євстєфєєв / Фото надала авторка

На офіційних заходах вона була разом з Євстєфєєвим, який за словами Бондарєва перед місцевими виборами, не мав до "Батьківщини" жодного відношення.

Президентські вибори 2019 року

Місцеві князьки, такі як ексмер Ірпеня Володимир Карплюк, перед президентськими і парламентськими виборами намагалися вибудовувати партнерства з ключовими кандидатами. Так, і з "Блоком Петра Порошенка" Володимир Карплюк домовився про те, що йому віддадуть 95 округ (тоді це Приірпіння та Києво-Святошинський район) і не будуть ставити свого сильного кандидата. Так і сталося.

Звісно, що після президентських виборів настають місцеві вибори. Тому такі феодали, як Карплюк, розуміють, що в місцевих радах треба мати чим більше союзників з різних партій. Карплюк в Ірпені радо зустрічав особисто Юлію Тимошенко.



Юлія Тимошенко приїхала з візитом в Ірпінь у 2018 році за рік до президентських виборів / Фото надала авторка

До Ірпеня також приїздив і Сергій Тарута, який теж балотувався у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко і згодом опинився у прохідній частині списку партії "Батьківщина" на парламентських виборах.

Але під час президентських виборів у Тарути залишилися кандидати у комісіях і це були – представники партії Карплюка – "Нові обличчя".



"Нові обличчя" / Фото надала авторка

При чому Тарута позитивно відгукувався про мера Ірпеня і під час минулих місцевих виборів.

Коли Тимошенко вкотре приїхала у Приірпіння, то візит організовував чинний нардеп Бондарєв. На питання журналістки Олени Жежери, чому дерибанник Біличанського лісу Євстєфєєв досі в "Батьківщині" політик реагував безпідставними звинуваченнями.

Бондарєв з "Батьківщини" покриває дерибанників Біличанського лісу: відео (Увага – ненормативна лексика! 18+)

Питання захисту зелених зон – не єдине, яке хвилює активістів. Транспортні питання теж непокоять мешканців регіону. І тут теж є інтерес "батьківщинівців". Як і Біличанський ліс, монополізація транспорту депутатом з "Батьківщини" Олегом Сотніковим – одна з причин, чому блокують приєднання селища Коцюбинське до Києва.

Як Бондарєв з Дубінським голову облради обирали?

На місцевих виборах 2020 року партія "Батьківщина" поставила на чолі списку в облраду сина "ексрегіоналки" Тетяни Засухи, чий клуб "Колос" під час парламентських виборів 2019 року фінансував партію експрем'єра Гройсмана. Мова про Андрія Засуху. Депутатська родина Засух в області теж пов'язана із земельними схемами.

Результати виборів до облради показали, що "згоріла" рекордна кількість голосів виборів – 35%. Низка партій не подолали 5% бар'єр, хоча були дуже близькими – це "Наш край", "Голос", "Свобода" та "УДАР". А це значить, що боротьба за головування в Київській облраді була запеклою і точилася між парламентськими партіями.

Контролювати обрання голови облради, яке мало бути таємним, приїхали особисто народні депутати – Олександр Дубінський та Костянтин Бондарєв. Вони відповідали за передвиборчу кампанію на Київщині своїх партій.

Так "Слуги народу" та "Батьківщина" одразу після виборів об'єдналися у негласну коаліцію проти "За майбутнє", яке мало на голову облради свого кандидата – Ярослава Москаленка (екснардеп ПР). Змагання були драматичні, щоб обрати головою облради Москаленка у таємному голосуванні забракло одного голосу. Депутати в облраді розповідають, що "Батьківщина" готова була голосувати за Москаленка, якщо б у президію потрапив представник проросійської партії ОПЗЖ.

Зрештою головою став "Слуга народу" Олександр Скляров, і двоє його заступників були від "Батьківщини" та ОПЗЖ.



На фото Скляров поряд із Дубінським в облраді під час голосування / Фото надала авторка

Облрада, яку очолив Скляров, зайшла у політичну кризу – не засідала кілька місяців. Далі головою стала депутатська від "Слуг народу" Наталія Гунько.

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення депутати Київської обласної ради проголосували за нову схему області, яка всупереч позиції уряду вводила територію Біличанського лісу у межі області, хоча це – столична земля. По суті це був крок для легалізації дерибану. І в цьому брали участь зокрема і "Слуги народу", і "Батьківщина".

Коли ж в облраді під тиском парламенту намагалися переголосувати – у сесійній залі з'явився народний депутат Костянтин Бондарєв, щоб зірвати процес. Тоді ж під облрадою були молодики спортивної статури і політики, пов'язані з "Батьківщиною".



Ліворуч – депутат місцевої ради Олег Сотніков, по центру – Костянтин Бондарєв на сесії Київської облради під час розгляду питання щодо схеми Київщини / Фото надала авторка

Партнерство "Батьківщини" з регіональними політичними проєктами продовжилося. Зокрема і з партією "Нові обличчя" ексмера Ірпеня Володимиром Карплюком. Він теж став дерибанником Біличанського лісу.

Так, коли треба було зняти з посади 2025 року голову Ірпінської ради обраного громадою мера Маркушина, "Батьківщина" взаємодіяла і з політичним проєктом ексмера Ірпеня – "Новими обличчями". Депутатів своєї ж партії, які відмовилися голосувати за зняття Маркушина партія відкликала. Під час політичного перевороту з "Новими обличчями" взаємодіяли "Слуги народу", "Батьківщина", "Голосом" та "Європейська Солідарність".

При чому "ЄС" діяла дуже цинічно. Для того, щоб зібрати для Карплюка голоси відкликали депутата Тимура Наглаєвського, який пішов на фронт. Втім, тут немає нічого дивного. За "ЄС" на Київщині відповідала під час виборів 2020 року народна депутатка Вікторія Сюмар разом зі своїм чоловіком ексрегіоналом Дмитром Христюком.

Христюк – колишній заступник Карплюка в Ірпені. Тому для ексмера домовитися з "ЄС" було не важко.



Карплюк із чоловіком Вікторії Сюмар – Христюком / Фото надала авторка

Таким чином ті домовленості, яких політичні сили досягнули 2020 року, коли обирали голову Київської облради, майже у тому ж складі проявилися і в 2025 році в Ірпені – "Слуги народу" та "Батьківщина". Але в Ірпені до цих домовленостей доєдналися ще й "ЄС" та "Голос".

І ціна питання в регіонах, коли мова йде про 6 тисяч гектарів лісу, це не 40 тисяч доларів, які фігурують в історії з Тимошенко, яка нібито мала віддати їх для кількох нардепів за голосування упродовж місяця. У селищній раді одне голосування депутата під час перевороту може оцінюватися в 20 тисяч доларів. Такі розцінки були ще до повномасштабної війни.