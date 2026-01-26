Основним фактором, який може вплинути на строки, залишаються експертизи. Про це пише Укрінформ.
Дивіться також "У нас є родини, дайте їм жити": Тимошенко каже, що вилучені у неї долари були "для життя"
Коли завершать розслідування та скільки триватиме суд?
За словами керівника САП Олександра Клименка, розгляд справи в суді залежатиме насамперед від поведінки сторони захисту та інтенсивності призначення судових засідань.
Він навів приклад схожого провадження щодо народного депутата Олександра Одарченка: у першій інстанції справа слухалася близько року, а апеляційний розгляд тривав ще три місяці – після чого було отримано рішення Апеляційної палати ВАКС.
Якщо ж процес проходитиме без затягувань, судовий розгляд може завершитися швидше ніж за п'ять місяців, адже, за оцінкою САП, це не складна категорія справ.
Клименко зазначає, що з боку обвинувачення затримки не буде. Водночас строки слідства значною мірою залежать від проведення експертиз.
Клименко також наголосив, що антикорупційні органи неодноразово фіксували втручання сторонніх осіб у роботу експертів – зокрема випадки затягування, саботажу, витоку інформації та тиску. Саме тому НАБУ і САП наполягають на створенні незалежної експертної установи для справ своєї підслідності.
Що відомо про справу Тимошенко?
- У січні 2026 року НАБУ та САП відкрили кримінальне провадження проти Юлії Тимошенко, лідерки парламентської фракції "Батьківщина". За версією слідства, її підозрюють у спробі організувати підкуп народних депутатів для забезпечення потрібних голосувань у Верховній Раді.
- Бюро оприлюднило аудіозаписи, на яких нібито є голос Тимошенко. Там обговорювалися механізм виплат за голосування. Тимошенко назвала ці записи фальсифікованими та заявила, що не була учасницею такої розмови.
- Суд обрав для лідерки "Батьківщини" запобіжний захід у вигляді застави в розмірі приблизно 33,28 мільйона гривень. Гроші внесли протягом декількох днів особи, які пов'язані зі спонсором партії.
- Олександр Клименко пояснив, коли саме Юлія Тимошенко опинилася «під прицілом» Спеціалізованої антикорупційної прокуратори.