Основним фактором, який може вплинути на строки, залишаються експертизи. Про це пише Укрінформ.

Коли завершать розслідування та скільки триватиме суд?

За словами керівника САП Олександра Клименка, розгляд справи в суді залежатиме насамперед від поведінки сторони захисту та інтенсивності призначення судових засідань.

Він навів приклад схожого провадження щодо народного депутата Олександра Одарченка: у першій інстанції справа слухалася близько року, а апеляційний розгляд тривав ще три місяці – після чого було отримано рішення Апеляційної палати ВАКС.

Якщо ж процес проходитиме без затягувань, судовий розгляд може завершитися швидше ніж за п'ять місяців, адже, за оцінкою САП, це не складна категорія справ.

Клименко зазначає, що з боку обвинувачення затримки не буде. Водночас строки слідства значною мірою залежать від проведення експертиз.

Клименко також наголосив, що антикорупційні органи неодноразово фіксували втручання сторонніх осіб у роботу експертів – зокрема випадки затягування, саботажу, витоку інформації та тиску. Саме тому НАБУ і САП наполягають на створенні незалежної експертної установи для справ своєї підслідності.

Що відомо про справу Тимошенко?