Про це пише Transparency International Ukraine.

Що відомо про внесення застави за Юлію Тимошенко?

Вищий антикорупційний суд повідомив представникам руху, що вся сума застави, яку мали сплатити за Юлію Тимошенко вже внесли. Суд раніше обрав для лідерки "Батьківщини" запобіжний захід у вигляді застави в розмірі приблизно 33 мільйонів 280 тисяч гривень.

Гроші Тимошенко мала внести протягом 5 днів. У іншому випадку для неї суд мав би обрати суворіший запобіжний захід. Ще з 20 січня почали вносити заставу. Журналісти "Української Правди" дізналися, хто дав частину грошей. Так 5 мільйонів виділив такий собі Сергій Рабчук, а 8,65 мільйона гривень дала Оксана Фетісова. Вони знайомі зі спонсором партії "Батьківщина" та нардепом Костянтином Бондарєвим.