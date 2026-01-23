Об этом пишет Transparency International Ukraine.

Что известно о внесении залога за Юлию Тимошенко?

Высший антикоррупционный суд сообщил представителям движения, что всю сумму залога, которую должны были уплатить за Юлию Тимошенко уже внесли. Суд ранее избрал для лидера "Батькивщины" меру пресечения в виде залога в размере примерно 33 миллионов 280 тысяч гривен.

Деньги Тимошенко должна была внести в течение 5 дней. В противном случае для нее суд должен был бы избрать более строгую меру пресечения. Еще с 20 января начали вносить залог.

Журналисты "Украинской Правды" узнали, кто дал часть денег. Так 5 миллионов выделил некий Сергей Рабчук, а 8,65 миллиона гривен дала Оксана Фетисова. Они знакомы со спонсором партии "Батькивщина" и нардепом Константином Бондаревым.

Что известно о деле Тимошенко?