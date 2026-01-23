Сумма залога составляет 33 миллиона гривен. Об этом Тимошенко сообщила в Facebook.

Что Тимошенко говорит о внесении залога?

Тимошенко отметила, что сумма залога, определенная судом, была для нее "непосильной", однако необходимую сумму удалось собрать благодаря сплоченности партийной команды.

Вы продемонстрировали, что в Украине есть сила, способная защитить суверенитет нашего государства, наши национальные интересы от посягательств с любой стороны. И эта сила – это вы, моя родная команда,

– написала она.

Она отдельно поблагодарила всех, кто присоединился к сбору средств, подчеркнув, что каждый вклад имеет для нее большое значение.

"Очень ценю поддержку каждого из вас, благодарна за каждую вашу гривну, которой вы спасаете мою свободу и право дальше защищать страну", – подчеркнула она.

Тимошенко также заявила, что, несмотря на установленные процессуальные ограничения, не собирается сворачивать свою деятельность и планирует в дальнейшем выполнять депутатские обязанности и представлять интересы избирателей.

Кто конкретно вносил деньги за Тимошенко?

По информации Центра противодействия коррупции, 19 миллионов гривен внесли за Тимошенко ее однопартиец Константин Бондарев и связанные с ним Оксана Фетисова и Сергей Рабчук.

Еще 2 миллиона 75 тысяч внес Алексей Валерьевич Пеший. Лицо с таким именем, фамилией на отчество также имеет свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью и руководит рядом строительных фирм. Его отец, Валерий Пеший, был депутатом Ирпенского городского совета от ВО "Батькивщина" в 2010-2015 годах. СМИ сообщали, что Валерий Пеший и Алексей Пеший якобы были причастны к хищению земель в Ирпене.

Более 4 миллионов внес Зыков Евгений Васильевич, который значится на сайте Рады как помощник депутата Бондарева на общественных началах. Еще 3 миллиона 220 тысяч гривен внесла Лилия Зыкова – его жена. 726 тысяч гривен залога также внес Михаил Николаевич Пуйо. Он - бывший директор фирмы “Камень Декор Буд”. Предыдущий руководитель этой же фирмы баллотировался на выборах в Верховную Раду от "Батькивщины".

3 миллиона 850 тысяч внесла Елена Николаевна Бондаренко, однако подробно о ней ничего не известно. 199 тысяч гривен добавил ФЛП Владислав Николаевич Репешко из Днепра. Он торгует строительными материалами и регулярно участвует в местных тендерах.

Каким был залог для Тимошенко?