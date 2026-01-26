ВАКС зняв з Тимошенко частину процесуальних обов'язків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 січня переглянула умови запобіжного заходу для народної депутатки Юлії Тимошенко. Хоча її ім'я конкретно не називають.

Ім’я підозрюваної офіційно не озвучується, однак за сукупністю ознак ідеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як Тимошенко переглянули запобіжний захід?

У суді повідомили, що колегія суддів частково підтримала доводи сторони захисту. Зокрема, апеляційна інстанція скасувала раніше встановлені обмеження, які забороняли депутатці залишати межі Київської області та контактувати з іншими народними обранцями. У цій частині суд виніс нову ухвалу, якою відмовив у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків.

Водночас решту апеляційних скарг захисту, а також скаргу прокурора, суд не задовольнив. Ухвала слідчого судді ВАКС у цій частині залишена без змін. Рішення набрало чинності одразу після проголошення та не може бути оскаржене в касаційному порядку.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що низка процесуальних обов’язків для депутатки залишається чинною:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду на кожну вимогу;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання або роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють виїзд з України.

