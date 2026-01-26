Ім’я підозрюваної офіційно не озвучується, однак за сукупністю ознак ідеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як Тимошенко переглянули запобіжний захід?

У суді повідомили, що колегія суддів частково підтримала доводи сторони захисту. Зокрема, апеляційна інстанція скасувала раніше встановлені обмеження, які забороняли депутатці залишати межі Київської області та контактувати з іншими народними обранцями. У цій частині суд виніс нову ухвалу, якою відмовив у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків.

Водночас решту апеляційних скарг захисту, а також скаргу прокурора, суд не задовольнив. Ухвала слідчого судді ВАКС у цій частині залишена без змін. Рішення набрало чинності одразу після проголошення та не може бути оскаржене в касаційному порядку.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що низка процесуальних обов’язків для депутатки залишається чинною:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду на кожну вимогу;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання або роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють виїзд з України.

Суд не відхилив апеляцію Юлії Тимошенко на заставу