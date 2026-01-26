Ім’я підозрюваної офіційно не озвучується, однак за сукупністю ознак ідеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Дивіться також Уся сума сплачена: хто вніс за Тимошенко заставу у 33 мільйони
Як Тимошенко переглянули запобіжний захід?
У суді повідомили, що колегія суддів частково підтримала доводи сторони захисту. Зокрема, апеляційна інстанція скасувала раніше встановлені обмеження, які забороняли депутатці залишати межі Київської області та контактувати з іншими народними обранцями. У цій частині суд виніс нову ухвалу, якою відмовив у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків.
Водночас решту апеляційних скарг захисту, а також скаргу прокурора, суд не задовольнив. Ухвала слідчого судді ВАКС у цій частині залишена без змін. Рішення набрало чинності одразу після проголошення та не може бути оскаржене в касаційному порядку.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що низка процесуальних обов’язків для депутатки залишається чинною:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду на кожну вимогу;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання або роботи;
- здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють виїзд з України.
Суд не відхилив апеляцію Юлії Тимошенко на заставу
Юлія Тимошенко подавала апеляцію до суду на заставу у розмірі 33 мільйони гривень.
За словами захисника Тимошенко, "прокурор і суд мають пояснити походження цієї суми". Прокурор стверджував, що докази вказують на причетність Тимошенко до хабарництва, обґрунтовуючи розмір застави.