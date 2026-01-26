Имя подозреваемой официально не озвучивается, однако по совокупности признаков речь идет о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как Тимошенко пересмотрели меру пресечения?

В суде сообщили, что коллегия судей частично поддержала доводы стороны защиты. В частности, апелляционная инстанция отменила ранее установленные ограничения, которые запрещали депутату покидать пределы Киевской области и контактировать с другими народными избранниками. В этой части суд вынес новое решение, которым отказал в возложении на подозреваемую указанных обязанностей.

В то же время остальные апелляционные жалобы защиты, а также жалобу прокурора, суд не удовлетворил. Постановление следственного судьи ВАКС в этой части оставлено без изменений. Решение вступило в силу сразу после провозглашения и не может быть обжаловано в кассационном порядке.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что ряд процессуальных обязанностей для депутата остается в силе:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства или работы;

сдать на хранение загранпаспорта и другие документы, которые позволяют выезд из Украины.

Суд не отклонил апелляцию Юлии Тимошенко на залог