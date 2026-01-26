Имя подозреваемой официально не озвучивается, однако по совокупности признаков речь идет о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как Тимошенко пересмотрели меру пресечения?
В суде сообщили, что коллегия судей частично поддержала доводы стороны защиты. В частности, апелляционная инстанция отменила ранее установленные ограничения, которые запрещали депутату покидать пределы Киевской области и контактировать с другими народными избранниками. В этой части суд вынес новое решение, которым отказал в возложении на подозреваемую указанных обязанностей.
В то же время остальные апелляционные жалобы защиты, а также жалобу прокурора, суд не удовлетворил. Постановление следственного судьи ВАКС в этой части оставлено без изменений. Решение вступило в силу сразу после провозглашения и не может быть обжаловано в кассационном порядке.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что ряд процессуальных обязанностей для депутата остается в силе:
- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства или работы;
- сдать на хранение загранпаспорта и другие документы, которые позволяют выезд из Украины.
Суд не отклонил апелляцию Юлии Тимошенко на залог
Юлия Тимошенко подавала апелляцию в суд на залог в размере 33 миллиона гривен.
По словам защитника Тимошенко, "прокурор и суд должны объяснить происхождение этой суммы". Прокурор утверждал, что доказательства указывают на причастность Тимошенко к взяточничеству, обосновывая размер залога.