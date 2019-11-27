Суд избрал Садовому меру пресечения

Высший антикоррупционный суд 27 ноября избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде назначения залога в размере 1 миллион 56 тысяч 550 гривен. Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен.

САП ходатайствовала перед судом о залоге для Садового в 50 миллионов гривен без возможности взятия под стражу.

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В то же время, Садовый заявил, что будет подавать апелляцию на соответствующее решение суда.

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Почему САП объявила подозрение Садовому

21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном подо Львовом. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.

В 2016 году, сообщая об этом деле, прокуратура заявила, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, который ранее занимал должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

Что говорит о подозрении Садовый

Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине Львова. На самом же деле в решении Апелляционного админсуда за 27 марта 2019 года указано: эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

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Что касается обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова отметил, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.