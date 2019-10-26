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      Суд арестовал заместителя Филатова за хищение денег при ремонте Нового моста

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      Михаил Лысенко
      Михаил Лысенко / Фото с его фейсбук-страницы

      Суд арестовал заместителя мэра Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста.

      Отметим, что в прокуратуре имя чиновника не называется, однако, по данным "Радио Свободы", говорится о Михаиле Лысенко.

      Читайте также: Ремонт продолжается и миллионы еще будут выделять: чем закончился спор Зеленского и Филатова

      Заместителя городского главы Днепра задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 600 тысяч гривен.

      Интересно, что в сентябре из-за подозрений в хищении денег при ремонте Нового моста в мэрии Днепра прошли масштабные обыски, которые увенчались вручением подозрений близкому окружению мэра и чиновникам, которые занимались организацией ремонтных работ. Михаила Лысенко тогда объявили в розыск.

      Что известно о Новый мост в Днепре?

      • Его открыли в 1966 году. С тех пор мост существенно обветшал. В частности, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожали безопасности пешеходов .. Кроме того, "износились" и ограждения, и опоры освещения, а также – гидроизоляция, стойки опор и фундамент.

      • В рамках капитального ремонта, который начали в 2017 году на мосту переделали электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное. Несмотря на то, что мост открыли еще 7 сентября, в эксплуатацию его так и не сдали из-за значительных нарушений во время ремонта.

      • Именно по поводу этого моста президент Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари. Гарант посетил Днепра еще раз 14 сентября. Он проехался по мосту, подтвердил, что его успели открыть, однако поражения в пари не признал. По мнению Зеленского, качество ремонта переправы еще надо проверить.

      Відремонтований міст у Дніпрі / фото Отремонтированный мост в Днепре / фото "Информатор"

      • А вот правоохранители нашли доказательства хищения бюджетных средств при капремонта переправы. По версии следствия, лишь на махинациях с бетоном подопечные Филатова и подрядчики украли почти 30 миллионов гривен. Прокуратура открыла уголовное производство.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости Днепра Судьи Коррупция Строительство Ремонт Борис Филатов
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