Суд рассмотрел апелляцию Садового на меру пресечения

Жалобу городского головы Львова Андрея Садового на меру пресечения в виде залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен рассмотрела Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Так, суд частично удовлетворил апелляцию чиновника.

Что постановила Апелляционная палата ВАКС

Согласно решению коллегии судей, решение Высшего антикоррупционного суда по залогу отменено. Зато Апелляционная палата постановила новое решение. Таким образом, к Садовому применена мера пресечения в виде личного обязательства. Стоит отметить, что личное обязательство является наиболее мягкой мерой пресечения.

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Согласно решению, Садовый должен:

прибывать к прокурорам и следователям по каждому требованию;

воздерживаться от общения со свидетелями касательно обстоятельств уголовного производства.

Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года. Если львовский мэр не будет выполнять возложенные обязанности, к нему могут применить более жесткую меру пресечения и может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера прожиточного минимума до 2 размеров прожиточного минимума. То есть, Садовый вынужден будет заплатить штраф от 525 до 4200 гривен. Контроль за выполнением личного обязательства возложен на детективов НАБУ.

Также Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований САП увеличить залог мэру Львова Андрею Садовому до 50 миллионов гривен.

Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение,

– заявил Андрей Садовый после оглашения решения суда.

Заметим, что заседание длилось около 9 часов.

Что было раньше

Садовый 3 декабря сообщил, что он вместе с защитниками подали апелляцию на решение ВАКС по залогу более миллиона гривен. Мэр Львова сказал, что это решение не было сложным, потому что за все время работы на должности Садовый не раз убедился, что за справедливость нужно бороться.

Чиновник также анонсировал, что пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности, ведь дело в отношении мэра города блокирует работу компании СТР, которая планирует построить во Львове индустриальный парк.

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Что известно о деле Садового

Дело Садового касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен. Компания планирует построить под Львовом индустриальный парк (где будут работать различные производства) на 3000 рабочих мест со средней зарплатой 10 тысяч гривен.

В деле продажи земли 27 ноября суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен. Прокуроры же требовали 50 миллионов залога. По их мнению, город продал инвестору землю по заниженной цене, а рыночная цена участка составляет якобы 140 миллионов гривен.

На самом деле стоимость земли оценивал не горсовет Львова, поскольку не имеет таких полномочий, а сертифицированная компания. Последняя и определила, что участок стоит 54 миллиона гривен.

В подозрении Садовому также говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине города. На самом деле есть решение суда, который установил, что участок таки принадлежит общине Львова.

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Заметим, что это дело старое и в его пределах правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова. А самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.