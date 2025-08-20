Сумы массированно атакуют "Шахеды": в области слышали взрывы
- Вечером 20 августа российская армия запустила несколько "Шахедов" на Сумы, которые были сбиты ПВО, взрывы слышали в Сумах около 21:19.
- Больше подробностей пока нет, официальная власть предоставит комментарии, если атака нанесла последствия для города или его окрестностей.
Вечером 20 августа российская армия запустила на Сумы несколько "Шахедов". По вражеским целям работает ПВО.
Что известно о взрывах в Сумах?
Около 21:07 группа "Шахедов" двигалась в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей. С запада на регион двигались сразу несколько БпЛА. Противовоздушная оборона сбивала вражеские воздушные цели.
Звуки взрывов в Сумах раздались около 21:19. Предварительно известно, что дроны не достигли своих целей и были сбиты украинскими защитниками.
Пока больше подробностей нет. Официальная власть предоставит комментарии, если атака нанесла последствия для города или его окрестностей.
Напомним, вечером 20 августа враг атаковал ракетами Одесскую область, нанеся баллистический удар. Также "Шахеды" сбивали в Харьковской области, дроны фиксировали над областным центром.
Когда россияне в последний раз атаковали Сумы?
Днем 20 августа российская армия нанесла первый удар по Сумам. В Сумском районе тревогу объявили в 13:17, а через несколько минут в городе было шумно. Подробностей той атаки пока нет.
Той же ночью россияне атаковали Ахтырскую общину 15-ю ударными БПЛА. Указывалось, что 8 беспилотников попали по жилому сектору.
Российские войска также атаковали город ночью и вечером 18 августа. До утра продолжалась ликвидация последствий после падения ударных беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры. Тогда россияне попали по Сумскому государственному университету.