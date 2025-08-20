Суми масовано атакують "Шахеди": в області чули вибухи

Увечері 20 серпня російська армія запустила на Суми кілька "Шахедів". По ворожих цілях працює ППО.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Близько 21:07 група "Шахедів" рухалася на Сумщині в напрямку Чернігівської та Полтавської областей. Із заходу на регіон рухалися одразу кілька БпЛА. Протиповітряна оборона збивала ворожі повітряні цілі.

Звуки вибухів у Сумах пролунали близько 21:19. Попередньо відомо, що дрони не досягли своїх цілей та були збиті українськими захисниками.

Наразі більше подробиць немає. Офіційна влада надасть коментарі, якщо атака завдала наслідкіа для міста чи його околиць.

Нагадаємо, увечері 20 серпня ворог атакував ракетами Одеську область, завдавши балістичного удару. Також "Шахеди" збивали в Харківській області, дрони фіксували над обласним центром.

Коли росіяни востаннє атакували Суми?