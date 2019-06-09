19:20
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Свадьба в реанимации: как женился раненый военный

      37 Читати новину українською

      Свадьбу в реанимации отпраздновали в военном госпитале в Днепре. Туда 24-летний Александр Беспалов попал после того, как снайперская пуля прошла сквозь его голову. Парень пролежал в коме 11 дней. А когда открыл глаза, то решил сразу же жениться со своей возлюбленной, которая все время была рядом с ним. За несколько дней собрали документы и провели необычную церемонию.

      Анна и Александр познакомились в 2018 году в Николаеве. Она посреди улицы ждала знакомого, а он проходил мимо. Остановился, сделал комплимент. После этого уже через несколько месяцев пара решила пожениться

      Читайте также: Пьяный экс-прокурор открыл стрельбу с балкона в Днепре, рядом играли дети: видео

      Александр служил по контракту с самого начала боевых действий. И недавно чуть не погиб, потому что ему в голову попал снайпер. С тяжелым ранением бойца доставили в Днепр, где сделали сверхсложную операцию и долгих 11 дней парень был в коме.

      Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. Сейчас Александр самостоятельно дышит, понимает все, что происходит вокруг, реагирует на свою невесту Анну, на своих близких и узнает врачей,
      – пояснил главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

      Поранення бійця
      Главный врач объясняет, какие ранения у бойца

      Все это время Анна была рядом, а свадьбу, которая была назначена на 25 июня, отменили. И как только Александр открыл глаза, то решил жениться прямо в реанимации. Врачей пригласили как свидетелей, оформили все документы и мечта молодоженов осуществилась.

      Счастлива, что уже законная жена, уже все официально. Александр плакал от счастья. Я у него спрашивала: "Почему ты плачешь?", а он ответил: "Не знаю",
      – рассказала невеста Анна Беспалова.

      Однако вместо свадебного путешествия – длительная реабилитация. И у Александра есть стимул делать все, чтобы выздороветь как можно скорее, потому что через четыре месяца он станет отцом. Пара ждет мальчика. Врачи уверены, что поддержка жены и любовь способны творить чудеса.

      Я не удивлюсь, если через две-три недели я увижу его на коляске, а потом на костылях. А еще позже он будет сам ходить,
      – заявил главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

      На полное же восстановление, по предварительным прогнозам врачей, Саше понадобится как минимум год.

      blog_ava
      Сколько людей ездили в оккупированный Крым с территории Украины в мае: шокирующая цифра
      сегодня
      993
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      То, що залишається з дитинства – вічне, – історія скульптора-"костуриста"
      сегодня , 19:00 То, що залишається з дитинства – вічне, – історія скульптора-"костуриста"
      Ukrainer 30
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сегодня , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 4332
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 621
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 1208
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      835
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук