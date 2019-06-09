Свадьба в реанимации: как женился раненый военный

Свадьбу в реанимации отпраздновали в военном госпитале в Днепре. Туда 24-летний Александр Беспалов попал после того, как снайперская пуля прошла сквозь его голову. Парень пролежал в коме 11 дней. А когда открыл глаза, то решил сразу же жениться со своей возлюбленной, которая все время была рядом с ним. За несколько дней собрали документы и провели необычную церемонию.

Анна и Александр познакомились в 2018 году в Николаеве. Она посреди улицы ждала знакомого, а он проходил мимо. Остановился, сделал комплимент. После этого уже через несколько месяцев пара решила пожениться

Читайте также: Пьяный экс-прокурор открыл стрельбу с балкона в Днепре, рядом играли дети: видео

Александр служил по контракту с самого начала боевых действий. И недавно чуть не погиб, потому что ему в голову попал снайпер. С тяжелым ранением бойца доставили в Днепр, где сделали сверхсложную операцию и долгих 11 дней парень был в коме.

Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. Сейчас Александр самостоятельно дышит, понимает все, что происходит вокруг, реагирует на свою невесту Анну, на своих близких и узнает врачей,

– пояснил главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.



Главный врач объясняет, какие ранения у бойца

Все это время Анна была рядом, а свадьбу, которая была назначена на 25 июня, отменили. И как только Александр открыл глаза, то решил жениться прямо в реанимации. Врачей пригласили как свидетелей, оформили все документы и мечта молодоженов осуществилась.

Счастлива, что уже законная жена, уже все официально. Александр плакал от счастья. Я у него спрашивала: "Почему ты плачешь?", а он ответил: "Не знаю",

– рассказала невеста Анна Беспалова.

Однако вместо свадебного путешествия – длительная реабилитация. И у Александра есть стимул делать все, чтобы выздороветь как можно скорее, потому что через четыре месяца он станет отцом. Пара ждет мальчика. Врачи уверены, что поддержка жены и любовь способны творить чудеса.

Я не удивлюсь, если через две-три недели я увижу его на коляске, а потом на костылях. А еще позже он будет сам ходить,

– заявил главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

На полное же восстановление, по предварительным прогнозам врачей, Саше понадобится как минимум год.