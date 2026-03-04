Есть люди, которых точно надо наказывать, – военный предположил, как решить проблему СЗЧ
- СЗЧ является одной из проблем в армии. Однако есть варианты, как улучшить ситуацию.
- Военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко предположил, что тут можно было бы сделать.
Военные называют самовольное оставление частей (СЗЧ) одной из самых больших проблем войска. Ранее СМИ сообщали об около 200 тысяч таких случаев.
Военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, нужно наказывать тех людей, которые идут в СЗЧ во время базовой общевойсковой подготовки. Однако государство жестко этим не занимается.
Читайте также "Цифры я даже озвучивать не хочу": Сырский откровенно о количестве военных в СЗЧ
Как решить проблему с СЗЧ?
По словам военного, привлечением к ответственности таких людей должно было бы заниматься ГБР. Однако так фактически несколько сотен следователей занимается сотнями тысяч таких дел. И разобраться с этим фактически нереально.
Оказалось, что сейчас государство вообще не имеет ни желания, ни возможности привлекать к ответственности. Но я не хочу говорить только о "кнуте",
– сказал Луценко.
По его словам, не стоит забывать и о правильной работе с новобранцами. Поэтому важно было бы перенимать подходы тех подразделений, откуда меньше всего идут в СЗЧ. Если масштабировать эту практику на все войско, то ситуация была бы значительно лучше.
Обратите внимание! Военный может добровольно вернуться в свою воинскую часть с СЗЧ или перевестись в другую без уголовных последствий.
СЗЧ в Украине
- Военные, которые самовольно оставили часть и находятся за границей, также могут добровольно вернуться на службу без штрафов или уголовной ответственности. Сначала при пересечении границы нужно обратиться в Госпогранслужбу и сообщить о своих намерениях.
- В Верховной Раде обсуждают законопроект об усилении ответственности за уклонение от службы и самовольное оставление части. Нардеп Вадим Ивченко объяснил, что может измениться.
- Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев поделился своим мнением, как решить проблему с СЗЧ. Тут важно действовать по принципу человекоцентричности.