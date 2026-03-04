Є люди, яких точно треба карати, – військовий припустив, як розв'язати проблему СЗЧ

Військові називають самовільне залишення частин (СЗЧ) однією з найбільших проблем війська. Раніше ЗМІ повідомляли про близько 200 тисяч таких випадків.

Військовослужбовець та ексдепутат Ігор Луценко розповів 24 Каналу, що, на його думку, потрібно карати тих людей, які йдуть в СЗЧ під час базової загальновійськової підготовки. Однак держава жорстко цим не займається.

Як вирішити проблему з СЗЧ?

За словами військового, притягненням до відповідальності таких людей мало б займатися ДБР. Однак так фактично кілька сотень слідчих займається сотнями тисяч таких справ. І розібратися з цим фактично нереально.

Виявилося, що нині держава взагалі не має ні бажання, ні можливості притягувати до відповідальності. Але я не хочу говорити лише про "батіг",

– сказав Луценко.

За його словами, не варто забувати і про правильну роботу з новобранцями. Тому важливо було б переймати підходи тих підрозділів, звідки якнайменше йдуть у СЗЧ. Якщо масштабувати цю практику на все військо, то ситуація була б значно кращою.

Зверніть увагу! Військовий може добровільно повернутися до своєї військової частини з СЗЧ або перевестися до іншої без кримінальних наслідків.

СЗЧ в Україні