Військовослужбовець та ексдепутат Ігор Луценко розповів 24 Каналу, що, на його думку, потрібно карати тих людей, які йдуть в СЗЧ під час базової загальновійськової підготовки. Однак держава жорстко цим не займається.
Як вирішити проблему з СЗЧ?
За словами військового, притягненням до відповідальності таких людей мало б займатися ДБР. Однак так фактично кілька сотень слідчих займається сотнями тисяч таких справ. І розібратися з цим фактично нереально.
Виявилося, що нині держава взагалі не має ні бажання, ні можливості притягувати до відповідальності. Але я не хочу говорити лише про "батіг",
– сказав Луценко.
За його словами, не варто забувати і про правильну роботу з новобранцями. Тому важливо було б переймати підходи тих підрозділів, звідки якнайменше йдуть у СЗЧ. Якщо масштабувати цю практику на все військо, то ситуація була б значно кращою.
Зверніть увагу! Військовий може добровільно повернутися до своєї військової частини з СЗЧ або перевестися до іншої без кримінальних наслідків.
СЗЧ в Україні
Військові, які самовільно залишили частину та перебувають за кордоном, також можуть добровільно повернутися на службу без штрафів чи кримінальної відповідальності. Спочатку під час перетину кордону потрібно звернутися до Держприкордонслужби та повідомити про свої наміри.
У Верховній Раді обговорюють законопроєкт про посилення відповідальності за ухилення від служби та самовільне залишення частини. Нардеп Вадим Івченко пояснив, що може змінитися.
Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев поділився своєю думкою, як розв'язати проблему з СЗЧ. Тут важливо діяти за принципом людиноцентричності.