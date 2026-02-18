Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев, наголосивши, що до таких військових потрібно повернутися обличчям, а не діяти в напрямку покарань для них і залякувань.

Куди варто направляти СЗЧшників?

Зі слів військовослужбовця, очевидно, що серед тих, хто в СЗЧ, є велика частина людей, які покинули військову частину, тому що їм так захотілося. Але, за його переконанням, значну частку з них складають ті бійці, в яких просто не було іншого вибору. Він розповів, що в нього багато друзів, які його якраз не мали й залишили свою в/ч. Каже, що їх не засуджує, певний відсоток з них вже повернувся до війська.

Розмірковуючи над тим, як повертати тих, хто в числі СЗЧ, які варіанти пропонувати цим людям, Яковлев підкреслив, що в ЗСУ є чимало вакантних посад.

Не тільки у штурмові підрозділи. У нас багато інших не зайнятих посад, куди їх можна повернути. А коли людині, яка злякалася, пішла в СЗЧ, казати, щоб верталася і йшла знову на штурм або у штурмову бригаду, то зрозуміло, що мотивації повернутися буде набагато менше,

– озвучив Яковлев.

Зараз українське військо, з його слів, недоукомплектовано багатьма посадами. Як зауважив військовослужбовець, не вистачає водіїв; людей, які могли б копати траншеї; інженерів; кухарів. Він переконаний, що на ці вакантні місця можна було б повертати тих, хто наразі в СЗЧ.

"Просто ми повинні повернутися до них обличчям, а не лякати людину тим, що заблокують її рахунки, заберуть майно або ще щось зроблять. Кого ви лякаєте? Мобілізували Миколу, зняли з трактора в селі, і кажуть йому, що заблокують йому картку. Що йому з цього буде?", – розмірковує Яковлев.

Військовослужбовець ЗСУ впевнений, що проблему з СЗЧ треба розв'язувати в комплексі, з особливою увагою до системи підготовки, навчання новобранців. Він також наголосив, що варто повністю змінити систему перерозподілу людей у війську.

Зі слів Яковлева, слід розподіляти людей за принципом, де вони будуть найнеобхідніші та наповнювати ті бригади, які першочергово показують ефективність, потроху збільшувати межі їх відповідальності на фронті, а не створювати багато угруповань і наповнювати їх випадками СЗЧ.

Адже у результаті, зі слів Яковлева, ми отримуємо багато підрозділів, які по факту нічого не вміють, з малою комплектацією особового складу. Він зазначив, що, наприклад, Третій армійський корпус потребує 10 тисяч людей. Аби доукомплектувати його військовослужбовець пропонує заплатити за кожного повернутого з СЗЧ бійця певну ціну або передбачити бонуси.

І вони позбирають цих СЗЧшників й ті будуть раді, що служать в одному з найбільших ефективних корпусів України. Так само потрібно діяти й у випадку підрозділів ДШВ, з "Хартією". Тоді результат буде швидким,

– підсумував Яковлев.

До відома! Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що здебільшого в СЗЧ йдуть не ті військові, які воюють з початку повномасштабного вторгнення, а ті, хто був мобілізований нещодавно.

Проблема СЗЧ: що кажуть у Генштабі?