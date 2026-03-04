Военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, нужно наказывать тех людей, которые идут в СЗЧ во время базовой общевойсковой подготовки. Однако государство жестко этим не занимается.
Как решить проблему с СЗЧ?
По словам военного, привлечением к ответственности таких людей должно было бы заниматься ГБР. Однако так фактически несколько сотен следователей занимается сотнями тысяч таких дел. И разобраться с этим фактически нереально.
Оказалось, что сейчас государство вообще не имеет ни желания, ни возможности привлекать к ответственности. Но я не хочу говорить только о "кнуте",
– сказал Луценко.
По его словам, не стоит забывать и о правильной работе с новобранцами. Поэтому важно было бы перенимать подходы тех подразделений, откуда меньше всего идут в СЗЧ. Если масштабировать эту практику на все войско, то ситуация была бы значительно лучше.
Обратите внимание! Военный может добровольно вернуться в свою воинскую часть с СЗЧ или перевестись в другую без уголовных последствий.
СЗЧ в Украине
- Военные, которые самовольно оставили часть и находятся за границей, также могут добровольно вернуться на службу без штрафов или уголовной ответственности. Сначала при пересечении границы нужно обратиться в Госпогранслужбу и сообщить о своих намерениях.
- Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев поделился своим мнением, как решить проблему с СЗЧ. Тут важно действовать по принципу человекоцентричности.