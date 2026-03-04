Военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, нужно наказывать тех людей, которые идут в СЗЧ во время базовой общевойсковой подготовки. Однако государство жестко этим не занимается.

Как решить проблему с СЗЧ?

По словам военного, привлечением к ответственности таких людей должно было бы заниматься ГБР. Однако так фактически несколько сотен следователей занимается сотнями тысяч таких дел. И разобраться с этим фактически нереально.

Оказалось, что сейчас государство вообще не имеет ни желания, ни возможности привлекать к ответственности. Но я не хочу говорить только о "кнуте",

– сказал Луценко.

По его словам, не стоит забывать и о правильной работе с новобранцами. Поэтому важно было бы перенимать подходы тех подразделений, откуда меньше всего идут в СЗЧ. Если масштабировать эту практику на все войско, то ситуация была бы значительно лучше.

Обратите внимание! Военный может добровольно вернуться в свою воинскую часть с СЗЧ или перевестись в другую без уголовных последствий.

СЗЧ в Украине