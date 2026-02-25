Об этом рассказал старший офицер отдела патрульно-постовой службы розыска и деятельности Военной службы правопорядка в гарнизонах Центрального управления ВСП по городу Киеву и Киевской области майор Андрей Суржик в интервью АрмияFM.
Как вернуться на службу после СОЧ?
Военная служба правопорядка – это ключевой орган, которая помогает вернуться с СОЧ. Именно этот орган координирует процесс восстановления на службе, взаимодействует с другими структурами и сопровождает военного на всех этапах возвращения.
Для того, чтобы восстановиться на службе, нужно сначала вернуться в Украину и при пересечении границы следует обратиться в Государственную пограничную службу и заявить о своих намерениях.
После этого человека направляют в ближайшее подразделение ВСП, а затем – в резервный батальон, который занимается такими случаями. Там военнослужащий попадает в другую воинскую часть и получает новую должность. После этого статус СОЧ отменяется.
По словам Андрея Суржика, консульства в других государствах могут помочь разве что вернуться в Украину. А все остальные процессы происходят во взаимодействии с ВСП.
Заметьте! Если военный впервые совершил правонарушение по статьям 407 или 408, он может быть освобожден от уголовной ответственности. Но в случае добровольного возвращения на службу.
Когда человек возвращается, его задерживают только в случае принятия судом, но и в таком случае, если военный согласен вернуться на фронт, ответственность может быть с него снята.
В то же время никакие штрафы к тем, кто добровольно возвращается, не применяются. Наоборот, им способствуют в восстановлении, а командир может предоставить рекомендательное письмо. Представители ВСП отмечают: их цель – не наказание, а помощь военным в возвращении в строй.
Как будут решать проблему СОЧ в Украине?
В Верховной Раде отдельное внимание уделяют военным, которые самовольно оставили часть. Для них могут ввести более жесткие ограниченияот запрета выезда за границу и блокировки счетов до административного ареста и, в случае злостных нарушений, уголовной ответственности. Инициатива еще находится на стадии согласования, однако именно вопрос СОЧ называют одним из ключевых в будущем законопроекте.
Однако, капитан Даниил Яковлев отмечает, что проблему СОЧ стоит решать через поддержку и мотивацию, а не запугивание. По его словам, среди тех, кто в СОЧ, есть много бойцов, которые оказались в сложных обстоятельствах. Их можно возвращать на вакантные должности в армии, где они будут наиболее востребованы и эффективны.
Военнослужащий предлагает комплексный подход: распределять людей по принципу потребностей фронта, улучшать подготовку и обучение новобранцев, а также поощрять возвращение бонусами или денежным вознаграждением.
Такой подход, по его убеждению, позволит быстро укомплектовать важные подразделения и повысить эффективность ВСУ, вместо того чтобы создавать многочисленные малокомплектные формирования с высоким риском СОЧ.