Про це розповів старший офіцер відділу патрульно-постової служби розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Центрального управління ВСП по місту Києву та Київській області майор Андрій Суржик в інтерв'ю АрміяFM.

Як повернутись на службу після СЗЧ?

Військова служба правопорядку – це ключовий орган, яка допомагає повернутись із СЗЧ. Саме цей орган координує процес відновлення на службі, взаємодіє з іншими структурами та супроводжує військового на всіх етапах повернення.

Для того, щоб поновитись на службі, потрібно спершу повернутись в Україну та під час перетину кордону слід звернутись до Державної прикордонної служби та заявити про свої наміри.

Після цього людину направляють до найближчого підрозділу ВСП, а згодом – до резервного батальйону, який займається такими випадками. Там військовослужбовець потрапляє в іншу військову частину та отримує нову посаду. Після цього статус СЗЧ скасовується.

За словами Андрія Суржика, консульства в інших державах можуть допомогти хіба що повернутись в Україну. А всі решта процеси відбуваються у взаємодії із ВСП.

Зауважте! Якщо військовий вперше вчинив правопорушення за статтями 407 або 408, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Але у випадку добровільного повернення на службу.

Коли людина повертається, її затримують лише у випадку ухвалення судом, але і в такому випадку, якщо військовий згоден повернутись на фронт, відповідальність може бути з нього знята.

Водночас жодні штрафи до тих, хто добровільно повертається, не застосовуються. Навпаки, їм сприяють у відновленні, а командир може надати рекомендаційний лист. Представники ВСП наголошують: їхня мета – не покарання, а допомога військовим у поверненні до строю.

Як вирішуватимуть проблему СЗЧ в Україні?