Про це розповів старший офіцер відділу патрульно-постової служби розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Центрального управління ВСП по місту Києву та Київській області майор Андрій Суржик в інтерв'ю АрміяFM.
Як повернутись на службу після СЗЧ?
Військова служба правопорядку – це ключовий орган, яка допомагає повернутись із СЗЧ. Саме цей орган координує процес відновлення на службі, взаємодіє з іншими структурами та супроводжує військового на всіх етапах повернення.
Для того, щоб поновитись на службі, потрібно спершу повернутись в Україну та під час перетину кордону слід звернутись до Державної прикордонної служби та заявити про свої наміри.
Після цього людину направляють до найближчого підрозділу ВСП, а згодом – до резервного батальйону, який займається такими випадками. Там військовослужбовець потрапляє в іншу військову частину та отримує нову посаду. Після цього статус СЗЧ скасовується.
За словами Андрія Суржика, консульства в інших державах можуть допомогти хіба що повернутись в Україну. А всі решта процеси відбуваються у взаємодії із ВСП.
Зауважте! Якщо військовий вперше вчинив правопорушення за статтями 407 або 408, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Але у випадку добровільного повернення на службу.
Коли людина повертається, її затримують лише у випадку ухвалення судом, але і в такому випадку, якщо військовий згоден повернутись на фронт, відповідальність може бути з нього знята.
Водночас жодні штрафи до тих, хто добровільно повертається, не застосовуються. Навпаки, їм сприяють у відновленні, а командир може надати рекомендаційний лист. Представники ВСП наголошують: їхня мета – не покарання, а допомога військовим у поверненні до строю.
Як вирішуватимуть проблему СЗЧ в Україні?
У Верховній Раді окрему увагу приділяють військовим, які самовільно залишили частину. Для них можуть запровадити жорсткіші обмеження: від заборони виїзду за кордон і блокування рахунків до адміністративного арешту та, у разі злісних порушень, кримінальної відповідальності. Ініціатива ще перебуває на стадії погодження, однак саме питання СЗЧ називають одним із ключових у майбутньому законопроєкті.
Однак, капітан Данило Яковлев наголошує, що проблему СЗЧ варто вирішувати через підтримку та мотивацію, а не залякування. За його словами, серед тих, хто в СЗЧ, є багато бійців, які опинилися в складних обставинах. Їх можна повертати на вакантні посади у війську, де вони будуть найбільш потрібні та ефективні.
Військовослужбовець пропонує комплексний підхід: розподіляти людей за принципом потреб фронту, покращувати підготовку та навчання новобранців, а також заохочувати повернення бонусами чи грошовою винагородою.
Такий підхід, на його переконання, дозволить швидко укомплектувати важливі підрозділи та підвищити ефективність ЗСУ, замість того щоб створювати численні малокомплектні формування з високим ризиком СЗЧ.