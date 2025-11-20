Семейные дела Чернышевых: жена экс-вице-премьера хочет разделить с ним имущество
- Светлана Чернышева подала иск на раздел имущества с Алексеем Чернышевым в Печерский районный суд Киева.
- Имущество и счета супругов арестованы в связи с коррупционными делами, в которых фигурирует Алексей Чернышов.
Жена бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева подала в суд на раздел имущества с мужем. Интересно, что иск от Светланы Чернышевой появился еще до того, как НАБУ опубликовало материалы резонансного расследования "Мидас".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Заявление о разделе имущества женщина подала 21 октября в Печерский районный суд Киева.
К теме "Профессор" на пленках НАБУ и кума первой леди: что известно о Светлане Чернышевой
Почему Чернышова хочет разделить имущество?
Еще до раскрытия масштабной коррупционной схемы Тимура Миндича и нескольких должностных лиц, Алексей Чернышов фигурировал в делах о коррупции в Минрегионе и был участником скандала по строительству имений под Киевом, в Козине.
Расследователи выяснили, что помещения строили люди, которые связаны с семьей Чернышевых. Впоследствии было открыто производство, фамилия Чернышевых была в материалах следствия, а правоохранители провели около 20 обысков.
Адвокаты Чернышева говорят, что сейчас все это имущество и счета супругов арестованы. Однако через суд Светлана Чернышова хочет вернуть их часть себе.
Что известно о подозрениях Алексея Чернышова в коррупции?
Алексей Чернышов является одним из тех должностных лиц, которые фигурируют в коррупционном деле об "откатах" в Энергоатоме. Он отмывал "полученные" средства через бэк-офис. В деле "Мидас" Чернышова фигурирует под прозвищем Че Гевара.
Прокурор САП заявил, что фигуранты дела также планировали взять деньги из полученных "откатов" для внесения залога за Чернышова. Жена Чернышова якобы хотела спрятать материалы, связанные со строительством имений во время обысков.
Суд назначил Алексею Чернышеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток – до 16 января. Альтернативой является внесение залога в 51,6 миллиона гривен.
Чернышов все же вышел под стражу, залог за него внесли. Адвокат Андрей Процик и Ирина Федорович заплатили более 50 миллионов гривен. По последней журналисты не могут найти информацию.