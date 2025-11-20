Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Заявление о разделе имущества женщина подала 21 октября в Печерский районный суд Киева.

Почему Чернышова хочет разделить имущество?

Еще до раскрытия масштабной коррупционной схемы Тимура Миндича и нескольких должностных лиц, Алексей Чернышов фигурировал в делах о коррупции в Минрегионе и был участником скандала по строительству имений под Киевом, в Козине.

Расследователи выяснили, что помещения строили люди, которые связаны с семьей Чернышевых. Впоследствии было открыто производство, фамилия Чернышевых была в материалах следствия, а правоохранители провели около 20 обысков.

Адвокаты Чернышева говорят, что сейчас все это имущество и счета супругов арестованы. Однако через суд Светлана Чернышова хочет вернуть их часть себе.

Что известно о подозрениях Алексея Чернышова в коррупции?