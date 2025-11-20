Про це пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Заяву про поділ майна жінка подала 21 жовтня до Печерського районного суду Києва.
Чому Чернишова хоче розділити майно?
Ще до розкриття масштабної корупційної схеми Тимура Міндіча та кількох посадовців, Олексій Чернишов фігурував у справах про корупцію в Мінрегіоні та був учасником скандалу щодо будівництва маєтків під Києвом, у Козині.
Розслідувачі з'ясували, що помешкання будували люди, які пов'язані з родиною Чернишових. Згодом було відкрито провадження, прізвище Чернишових було в матеріалах слідства, а правоохоронці провели близько 20 обшуків.
Адвокати Чернишова кажуть, що нині все це майно та рахунки подружжя арештовані. Однак через суд Світлана Чернишова хоче повернути їхню частину собі.
Що відомо про підозри Олексія Чернишова в корупції?
Олексій Чернишов є одним з тих посадовців, які фігурують у корупційній справі про "відкати" в Енергоатомі. Він відмивав "отримані" кошти через бек-офіс. У справі "Мідас" Чернишова фігурує під прізвиськом Че Гевара.
Прокурор САП заявив, що фігуранти справи також планували взяти гроші з отриманих "відкатів" для внесення застави за Чернишова. Дружина Чернишова нібито хотіла сховати матеріали, пов’язані з будівництвом маєтків під час обшуків.
Суд призначив Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб – до 16 січня. Альтернативою є внесення застави в 51,6 мільйона гривень.
Чернишов усе ж вийшов під варту, заставу за нього внесли. Адвокат Андрій Процик та Ірина Федорович заплатили понад 50 мільйонів гривень. Щодо останньої журналісти не можуть знайти інформацію.