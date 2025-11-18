Ба більше, на записах прослуховувань НАБУ фігурує персонажка, яку називають "Професором". Прокурори САП повідомили, що мова йде про дружину Олексія Чернишова, Світлану. У матеріалі 24 Каналу читайте про те, що відомо про дружину політика, і як вона пов'язана з корупційною схемою.

Що відомо про Світлану Чернишову та її зв'язок з Зеленськими?

Світлана Чернишова народилась у Харкові 3 грудня 1975 року, про що йдеться у біографічних довідках. Навчалась у Харківському гуманітарному інституті "Народна Українська Академія" за спеціальністю "Прикладна лінгвістика".

Після закінчення навчання Світлана працювала асистенткою, а згодом і викладачкою у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2011 році дружина чиновника здобула звання кандидата філологічних наук, а у 2024 – доктора філологічних наук.

Зараз вона є професоркою кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології, як вказано на сайті навчального закладу.



Світлана Чернишова / Фото з сайту КНУ

Олексій та Світлана Чернишови виховують двох синів і доньку. Як пише "Українська правда", Чернишов ще у 2019 році був далекий від президента і навіть його кола. Але згодом Тимур Міндіч представив його Зеленському як "хорошого хлопця", а Світлана Чернишова почала товаришувати з Оленою Зеленською. Перша леді, за даними ЗМІ, є кумою Чернишових. Сторони цю інформацію не коментували.

Вони куми. Це всі знають. Перша леді хрестила доньку Чернишових. Вони постійно проводили родинами час разом,

– розповіли джерела УП.

Як Чернишова пов'язана зі справою Міндіча?

У третій частині операції "Мідас" згадується "Че Гевара" – так на плівках називають ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Ще у червні стало відомо, що чоловік будував чотири маєтки, через які НАБУ й САП провели близько 20 розшуків. Зокрема, з обшуками прийшли й в університет, де працює Світлана Чернишова. Вона намагалась сховати матеріали, пов'язані з будівництвом, у себе на роботі.

Водночас у КНУ спростували інформацію про обшуки в приміщеннях чи будь-які інші процесуальні дії.

У матеріалах провадження також йдеться про те, як Олексій Чернишов отримав від фігурантів справи "Міндіча" гроші. Їхньою передачею займалась дружина посадовця. Кошти вручали у салоні краси в центрі Києва, що належить сім'ї Цукермана.

Світлана Чернишова / Фото з фейсбуку Світлани Чернишової

Що належить сім'ї Чернишових і Світлані зокрема?

Родина володіє кількома офшорними компаніями, квартирою, земельною ділянкою, будинком та чотирма автівками, йдеться у декларації.

Світлана Чернишова є власницею квартири на 45,9 квадратних метрів у Нікополі та ще трьох квартир у Києві.

Також у Світлани є чимало коштовностей – годинники Rolex та Ulysse Nardin, браслети, сережки, підвіски та каблучки Cartier, набір Van Cleef & Arpels, сумка від Hermes.

У Світлани Чернишової немає активних сторінок у соціальних мережах.

Раніше наша редакція розповідала про Катерину Вербер – дружину Тимура Міндіча, якого підозрюють у масштабних схемах зловживань у сфері енергетики.