Сімейні справи Чернишових: дружина ексвіцепремʼєра хоче розділити з ним майно

Дружина колишнього віцепрем'єр-мінастра Олексія Чернишова подала в суд на поділ майна з чоловіком. Цікаво, що позов від Світлани Чернишової з'явився ще до того, як НАБУ опублікувало матеріали резонансного розслідування "Мідас".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Заяву про поділ майна жінка подала 21 жовтня до Печерського районного суду Києва.

До теми "Професор" на плівках НАБУ і кума першої леді: що відомо про Світлану Чернишову

Чому Чернишова хоче розділити майно?

Ще до розкриття масштабної корупційної схеми Тимура Міндіча та кількох посадовців, Олексій Чернишов фігурував у справах про корупцію в Мінрегіоні та був учасником скандалу щодо будівництва маєтків під Києвом, у Козині.

Розслідувачі з'ясували, що помешкання будували люди, які пов'язані з родиною Чернишових. Згодом було відкрито провадження, прізвище Чернишових було в матеріалах слідства, а правоохоронці провели близько 20 обшуків.

Адвокати Чернишова кажуть, що нині все це майно та рахунки подружжя арештовані. Однак через суд Світлана Чернишова хоче повернути їхню частину собі.

Що відомо про підозри Олексія Чернишова в корупції?