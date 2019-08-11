Священник снимает видео о состоянии дорог: видео из Львовщины

На Старосамборщине местный священник вместе с детьми отсняли ролик о плачевном состоянии местной дороги Мшанец-Стрелки. Так жители сел хотят показать, что дорога, которая пролегает через одиннадцать населенных пунктов, не имеет кюветов и является аварийной.

Видео про аварийную дорогу Стрелки-Мшанец на Старосамборщине опубликовали в социальных сетях. Автор, которым является местный священник Роман Гром, рассказал, что кюветов нет вдоль пятнадцати километров дороги. Поэтому после дождя путь превращается в болото.

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"Это нужно землю отсюда забрать прочь. Сдвинуть, чтобы вода имела, куда стечь с дороги", - рассказал местный священник Роман Гром.

Смотрите видео, которое сняли жители Старосамборщине:

"Был один раз грейдер проехался, а после этого ничего. Мы далеко здесь никому мы не нужны. Забыли, что мы здесь живем, имеем детей, есть какие-то люди", – заявила местная жительница Ирина Стецькович.

К такому интересному методу борьбы с чиновниками местные жители прибегли не впервые. Весной их кавер на песню группы "KAZKA" – "Плакала" собрал десятки тысяч просмотров. Тогда в облгосадминистрации пообещали, что часть дороги таки отремонтируют. Однако комиссия облсовета выделила Старосамборскому району на ремонт дорог всего пять миллионов гривен, а их на полноценный ремонт не хватит.

Смотрите видео-пародию на группу "KAZKA":

"Капитальный ремонт дороги в такой местности, как гравийная дорога, будет стоить восемь миллионов гривен", – пояснил и.о. директора департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Роман Кокотайло.

Такие средства не дают возможности не то чтобы отремонтировать несколько направлений дорог. В районе много проблемных, а за них не отремонтируем даже несколько километров одной дороги,

– добавил депутат Старосамборского райсовета Иван Пикус.



Дороги на Старосамборщине

Теперь жители сел со всеми видео записались на прием к председателю областной администрации. Если не поможет и это, то устроят традиционный украинский протест – будут перекрывать трассы, где едет гораздо больше автомобилей.