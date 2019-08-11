15:57
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Священник снимает видео о состоянии дорог: видео из Львовщины

      284 Читати новину українською

      На Старосамборщине местный священник вместе с детьми отсняли ролик о плачевном состоянии местной дороги Мшанец-Стрелки. Так жители сел хотят показать, что дорога, которая пролегает через одиннадцать населенных пунктов, не имеет кюветов и является аварийной.

      Видео про аварийную дорогу Стрелки-Мшанец на Старосамборщине опубликовали в социальных сетях. Автор, которым является местный священник Роман Гром, рассказал, что кюветов нет вдоль пятнадцати километров дороги. Поэтому после дождя путь превращается в болото.

      Читайте также: Священник из Львовщины снял клип-пародию на песню KAZKA "Плакала": забавное видео

      "Это нужно землю отсюда забрать прочь. Сдвинуть, чтобы вода имела, куда стечь с дороги", - рассказал местный священник Роман Гром.

      Смотрите видео, которое сняли жители Старосамборщине:

      "Был один раз грейдер проехался, а после этого ничего. Мы далеко здесь никому мы не нужны. Забыли, что мы здесь живем, имеем детей, есть какие-то люди", – заявила местная жительница Ирина Стецькович.

      К такому интересному методу борьбы с чиновниками местные жители прибегли не впервые. Весной их кавер на песню группы "KAZKA" – "Плакала" собрал десятки тысяч просмотров. Тогда в облгосадминистрации пообещали, что часть дороги таки отремонтируют. Однако комиссия облсовета выделила Старосамборскому району на ремонт дорог всего пять миллионов гривен, а их на полноценный ремонт не хватит.

      Смотрите видео-пародию на группу "KAZKA":

      "Капитальный ремонт дороги в такой местности, как гравийная дорога, будет стоить восемь миллионов гривен", – пояснил и.о. директора департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Роман Кокотайло.

      Такие средства не дают возможности не то чтобы отремонтировать несколько направлений дорог. В районе много проблемных, а за них не отремонтируем даже несколько километров одной дороги,
      – добавил депутат Старосамборского райсовета Иван Пикус.

      Дороги на Старосамбірщині
      Дороги на Старосамборщине

      Теперь жители сел со всеми видео записались на прием к председателю областной администрации. Если не поможет и это, то устроят традиционный украинский протест – будут перекрывать трассы, где едет гораздо больше автомобилей.

      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео
      сегодня
      8827
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Укравтодор Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сегодня , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 399
      40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня , 14:30 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      Наталя Сколоздра 1 4671
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сегодня , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      сегодня , 09:01 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      2244
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сегодня , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7633
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук