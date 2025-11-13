Укр Рус
13 ноября, 14:14
3

Зеленский рассказал, общался ли с Миндичем в последнее время

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Президент Зеленский заявил о необходимости полного расследования коррупционного скандала с участием его бывшего бизнес-партнера Тимура Миндича и призвал к равной ответственности всех перед законом.
  • Миндича подозревают в руководстве преступной группировкой, что разворовывало средства на государственном стратегическом предприятии Энергоатом, расследование касается вероятного хищения до 100 миллионов долларов.

Зеленський заявив, що він не підтримував контакт із колишнім бізнес-партнером, Тимуром Міндічем, після оголошення розслідування. А також підкреслив, що у час війни особисті дружні зв'язки не мають впливати на правосуддя.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подчеркнул, что самое главное для него, чтобы виновные получили приговоры. Об этом пишет 24 Канал.

Как прокомментировал скандал Зеленский?

Зеленский отметил, что приоритетом является привлечение виновных к ответственности, отметив, что "президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей". В то же время Зеленский подтвердил, что не общался с Миндичем после объявления начала расследования.

Кроме того, президент обратился к правительству с призывом ввести санкции против своего бывшего делового партнера Тимура Миндича и еще одного бизнесмена, Александра Цукермана, которые вероятно, участвовали в коррупционной схеме. По данным ГПСУ, Миндич покинул Украину за несколько часов до начала антикоррупционного расследования.

Какие детали коррупционной схемы Миндича пока известны?

  • Тимур Миндич является бизнесменом и совладельцем Студии "Квартал 95".

  • Тимур Миндич является совладельцем телевизионной продюсерской компании, которая помогала Зеленскому получить популярность перед президентской кампанией.

  • По информации СМИ, именно Миндич является руководителем преступной группировки, которая организовала схему хищения средств на государственном стратегическом предприятии Энергоатом.

  • Расследование касается вероятного хищения средств на сумму до 100 миллионов долларов.

  • Схема предусматривала получение откатов в размере 10 – 15% от стоимости контракта от подрядчиков Энергоатома, которые строят оборонительные сооружения для защиты украинских ядерных энергетических объектов от российских авиаударов.

  • Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута, главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, директора по финансам и бюджетированию, директора по правовому обеспечению и руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

  • Из-за коррупционного скандала в сфере энергетики сразу несколько должностных лиц подали в отставку. Среди них министерша энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.