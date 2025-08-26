Более 130 боестолкновений с начала суток, Покровское направление самое горячее: сводка Генштаба
- С начала суток 25 августа произошло 136 боевых столкновений, наиболее интенсивные на Покровском направлении с 43 штурмовыми попытками.
- Украинские защитники нанесли значительные потери врагу, включая уничтожение 142 оккупантов, 18 автомобилей и 7 дронов.
- На разных направлениях отражаются многочисленные атаки, включая 17 атак на Лиманском и 8 на Новопавловском направлениях, с продолжающимися боями.
С начала суток 25 августа произошло 136 боевых столкновений. Российские захватчики не прекращают попыток захватить как можно больше территорий, однако защитники Украины дают врагу отпор, нанося россиянам значительные потери.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова сейчас ситуация на поле боя?
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 5 штурмовых атак. Враг нанес 6 авиаударов (применив 11 авиабомб) и совершил 179 обстрелов, в том числе пять из РСЗО.
- На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 10 раз вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного. Еще 4 боя продолжаются.
- На Купянском направлении враг совершил 6 штурмов в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово. Две атаки еще не завершены
- На Лиманском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодезей, Новоселовки, Зеленой Долины и в направлениях Ямполя и Серебрянки. Сейчас продолжается 9 атак.
- На Северском направлении зафиксирована 1 попытка прорыва в районе Федоровки.
- На Краматорском направлении противник провел 13 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечиного. 3 боя продолжаются.
- На Торецком направлении россияне совершили 6 атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.
- На Покровском направлении Российские подразделения совершили 43 штурмовые попытки в районах Никаноровки, Маяка, Миролюбовки, Новоэкономического, Родинского, Гродовки, Сухого Яра, Лисовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Орехового и Дачного. В нескольких локациях бои еще продолжаются.
Украинские воины нанесли врагу значительные потери на этом направлении: 142 оккупанта обезврежены (из них 86 – безвозвратно), уничтожено 18 автомобилей, 7 дронов, 2 пункта управления БпЛА, 3 укрытия, а также повреждено артсистему и средство РЭБ.
- На Новопавловском направлении отражено 8 атак вблизи Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи. Еще 4 боя продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении продолжается бой в районе Малиновки.
- На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Плавней и в направлении Павловки.
- На Приднепровском направлении россияне совершили 3 попытки наступления, но понесли потери и отступили.
Что известно о последних новостях с фронта?
7 корпус ДШВ FPV-дроном обезвредил замаскированную вражескую пушку, при обороне Покровска и Мирнограда. В течение прошлой недели в полосе обороны "Покровск-Мирноград" защитники повредили 12 единиц артиллерии и РСЗО, среди которых – БМ-21 "Град" и тяжелый огнемет ТОС-1.
Бойцы 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области уничтожили тяжелую огнеметную систему врага ТОС-1 "Солнцепёк". "Это произошло ... благодаря четкому взаимодействию экипажей БпАК, разведчиков роты разведки и взвода разведки и корректировки", – отметили в Силах обороны Юга.
Украинские военные нанесли авиационный удар по командному пункту оккупантов в городе Соледар. По предварительной информации, удалось ликвидировать не менее 6 захватчиков.