С начала суток 25 августа произошло 136 боевых столкновений. Российские захватчики не прекращают попыток захватить как можно больше территорий, однако защитники Украины дают врагу отпор, нанося россиянам значительные потери.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова сейчас ситуация на поле боя?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 5 штурмовых атак. Враг нанес 6 авиаударов (применив 11 авиабомб) и совершил 179 обстрелов, в том числе пять из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 10 раз вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного. Еще 4 боя продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 6 штурмов в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово. Две атаки еще не завершены

На Лиманском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодезей, Новоселовки, Зеленой Долины и в направлениях Ямполя и Серебрянки. Сейчас продолжается 9 атак.

На Северском направлении зафиксирована 1 попытка прорыва в районе Федоровки.

На Краматорском направлении противник провел 13 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечиного. 3 боя продолжаются.

На Торецком направлении россияне совершили 6 атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении Российские подразделения совершили 43 штурмовые попытки в районах Никаноровки, Маяка, Миролюбовки, Новоэкономического, Родинского, Гродовки, Сухого Яра, Лисовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Орехового и Дачного. В нескольких локациях бои еще продолжаются.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери на этом направлении: 142 оккупанта обезврежены (из них 86 – безвозвратно), уничтожено 18 автомобилей, 7 дронов, 2 пункта управления БпЛА, 3 укрытия, а также повреждено артсистему и средство РЭБ.

На Новопавловском направлении отражено 8 атак вблизи Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи. Еще 4 боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении продолжается бой в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Плавней и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении россияне совершили 3 попытки наступления, но понесли потери и отступили.

Что известно о последних новостях с фронта?