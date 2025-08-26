Від початку доби 25 серпня сталося 136 бойових зіткнень. Російські загарбники не припиняють спроб захопити якомога більше територій, проте захисники України дають ворогу відсіч, завдаючи росіянам значних втрат.

Яка наразі ситуація на полі бою?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 5 штурмових атак. Ворог завдав 6 авіаударів (застосувавши 11 авіабомб) та здійснив 179 обстрілів, у тому числі п’ять із РСЗВ.

українські воїни відбили 5 штурмових атак. Ворог завдав 6 авіаударів (застосувавши 11 авіабомб) та здійснив 179 обстрілів, у тому числі п’ять із РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного. Ще 4 бої тривають.

росіяни атакували 10 разів поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного. Ще 4 бої тривають. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 6 штурмів у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового. Дві атаки ще не завершені

ворог здійснив 6 штурмів у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового. Дві атаки ще не завершені На Лиманському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та у напрямках Ямполя й Серебрянки. Нині триває 9 атак.

загарбники атакували 17 разів поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та у напрямках Ямполя й Серебрянки. Нині триває 9 атак. На Сіверському напрямку зафіксовано 1 спробу прориву в районі Федорівки.

зафіксовано 1 спробу прориву в районі Федорівки. На Краматорському напрямку противник провів 13 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. 3 бої тривають.

противник провів 13 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. 3 бої тривають. На Торецькому напрямку росіяни здійснили 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

росіяни здійснили 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку Російські підрозділи здійснили 43 штурмові спроби у районах Никанорівки, Маяка, Миролюбівки, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Сухого Яру, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового та Дачного. У кількох локаціях бої ще тривають.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат на цьому напрямку: 142 окупанти знешкоджені (з них 86 – безповоротно), знищено 18 автомобілів, 7 дронів, 2 пункти управління БпЛА, 3 укриття, а також пошкоджено артсистему та засіб РЕБ.

На Новопавлівському напрямку відбито 8 атак поблизу Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи. Ще 4 бої тривають.

відбито 8 атак поблизу Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи. Ще 4 бої тривають. На Гуляйпільському напрямку триває бій у районі Малинівки.

триває бій у районі Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Плавнів та у напрямку Павлівки.

ворог двічі намагався просунутися в районі Плавнів та у напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 3 спроби наступу, але зазнали втрат і відступили.

