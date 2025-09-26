Сырский анонсировал создание нового рода войск в Воздушных силах ВСУ
- Украина создает новый род войск в Воздушных силах, в частности дроны-перехватчики имеют эффективность более 70%.
- Планируется увеличение средств радиоэлектронной борьбы для четырехкратного перекрытия объектов, а также применение легкомоторной авиации с пулеметами для борьбы с "Шахедами".
Александр Сырский заявил, что Украина в процессе создания нового рода войск в Воздушных силах. Главком рассказал о борьбе нашей страны с российскими воздушными атаками.
Об этом сообщает 24 Канал. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новом роде войск во время общения с журналистами 26 сентября, передают корреспонденты УНИАН.
Что о Воздушных силах рассказал Головко?
По словам Главнокомандующего ВСУ, Украина сейчас находится в процессе создания нового рода войск в Воздушных силах – беспилотных систем противовоздушной обороны.
Он подчеркнул, что дроны-перехватчики "Шахедов" имеют эффективность в более 70%.
Создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами. Мы уже их применяем, увеличиваем количество (радиолокационных) станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать,
– рассказал Сырский.
Другое направление, по его словам – легкомоторная авиация с пулеметными установками. Она также показывает свою эффективность в борьбе с "Шахедами". Кроме этого, Украина увеличивает средства радиоэлектронной борьбы. В частности средствами РЭБ сейчас планируется обеспечить четырехкратное перекрытие объектов.
"У нас есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения", – сказал Головко.
Что известно об эффективности украинских дронов?
К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс учится от украинского опыта противодействия российским дронам и планирует развернуть новые системы перехвата.
Украинские дроны успешно поражают военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в России. Это привело к падение экспорта российской нефти до самого низкого уровня с начала войны.
В частности, 26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. По сообщениям оккупантов, обломки беспилотника упали на одну из установок, вызвав пожар на площади около 30 квадратных метров.