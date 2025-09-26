Сирський анонсував створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
- Україна створює новий рід військ у Повітряних силах, зокрема дрони-перехоплювачі мають ефективність понад 70%.
- Планується збільшення засобів радіоелектронної боротьби для чотирикратного перекриття об'єктів, а також застосування легкомоторної авіації з кулеметами для боротьби з "Шахедами".
Олександр Сирський заявив, що Україна у процесі створення нового роду військ у Повітряних силах. Головком розповів про боротьбу нашої країни з російськими повітряними атаками.
Про це повідомляє 24 Канал. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про новий рід військ під час спілкування з журналістами 26 вересня, передають кореспонденти УНІАН.
Що про Повітряні сили розповів Головком?
За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна наразі перебуває у процесі створення нового роду військ у Повітряних силах – безпілотних систем протиповітряної оборони.
Він підкреслив, що дрони-перехоплювачі "Шахедів" мають ефективність у понад 70%.
Створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість (радіолокаційних) станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати,
– розповів Сирський.
Інший напрямок, за його словами – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з "Шахедами". Крім цього, Україна збільшує засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема засобами РЕБ наразі планується забезпечити чотирикратне перекриття об'єктів.
"У нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення", – сказав Головком.
Що відомо про ефективність українських дронів?
До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс навчається від українського досвіду протидії російським дронам і планує розгорнути нові системи перехоплення.
Українські дрони успішно вражають військові об'єкти, нафтопереробні заводи та трубопроводи в Росії. Це спричинило падіння експорту російської нафти до найнижчого рівня від початку війни.
Зокрема, 26 вересня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. За повідомленнями окупантів, уламки безпілотника впали на одну з установок, спричинивши пожежу на площі близько 30 квадратних метрів.