Олександр Сирський заявив, що Україна у процесі створення нового роду військ у Повітряних силах. Головком розповів про боротьбу нашої країни з російськими повітряними атаками.

Про це повідомляє 24 Канал. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про новий рід військ під час спілкування з журналістами 26 вересня, передають кореспонденти УНІАН.

Що про Повітряні сили розповів Головком?

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна наразі перебуває у процесі створення нового роду військ у Повітряних силах – безпілотних систем протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що дрони-перехоплювачі "Шахедів" мають ефективність у понад 70%.

Створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість (радіолокаційних) станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати,

– розповів Сирський.

Інший напрямок, за його словами – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з "Шахедами". Крім цього, Україна збільшує засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема засобами РЕБ наразі планується забезпечити чотирикратне перекриття об'єктів.

"У нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення", – сказав Головком.

Що відомо про ефективність українських дронів?