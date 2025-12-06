Укр Рус
6 декабря, 16:34
Они должны быть в тени: Буданов прокомментировал переговоры с россиянами в Абу-Даби

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов заявил, что переговоры с россиянами в Абу-Даби проходят прекрасно, но призвал не спешить с обсуждением деталей.
  • Буданов подчеркнул, что все переговоры должны оставаться в тени для успешности, иначе их можно сорвать.

Буданов заявил, что переговоры в Абу-Даби "идут прекрасно". В то же время он призвал не делать преждевременных выводов и не спешить с обсуждением деталей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника ГУР Министерства обороны Кирилла Буданова "РБК-Украина".

Как прокомментировал Буданов переговоры в Абу-Даби?

Буданов в кулуарах второго военного молитвенного завтрака отреагировал на вопрос СМИ о тайных переговорах в Абу-Даби. Он отметил, что подобные события требуют тишины.

Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется – но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите, 
– подчеркнул начальник ГУР.

Буданов призвал подождать с вопросами и выводами, одновременно добавив, что переговоры в ОАЭ "проходят прекрасно".

Какая сейчас есть информация о переговорах в Абу-Даби?

  • США и Россия проводят тайные переговоры об обновленном мирном плане.

  • Известно, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл вечером 24 ноября встретился с российской делегацией в Абу-Даби, столице ОАЭ. Представитель Штатов представил россиянам отредактированный документ после встреч украинской, американской и европейской делегаций в Женеве.

  • По информации СМИ, в ОАЭ в то же время прибыла и украинская делегация во главе с главой ГУР Кириллом Будановым. Украинская сторона якобы присоединилась к дискуссиям с американской и российской сторонами.