Вони мають бути в тіні: Буданов прокоментував переговори з росіянами в Абу-Дабі
- Кирило Буданов заявив, що переговори з росіянами в Абу-Дабі проходять чудово, але закликав не поспішати з обговоренням деталей.
- Буданов наголосив, що всі перемовини повинні залишатися в тіні для успішності, інакше їх можна зірвати.
Буданов заявив, що переговори в Абу-Дабі "йдуть чудово". Водночас він закликав не робити передчасних висновків і не поспішати з обговоренням деталей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника ГУР Міністерства оборони Кирила Буданова "РБК-Україна".
Як прокоментував Буданов переговори в Абу-Дабі?
Буданов у кулуарах другого військового молитовного сніданку відреагував на запитання ЗМІ про таємні переговори в Абу-Дабі. Він зазначив, що подібні події потребують тиші.
Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться – але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте,
– наголосив начальник ГУР.
Буданов закликав зачекати із запитаннями й висновками, водночас додавши, що переговори в ОАЕ "проходять чудово".
Яка наразі є інформація щодо переговорів в Абу-Дабі?
США та Росія проводять таємні переговори про оновлений мирний план.
Відомо, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл увечері 24 листопада зустрівся з російською делегацією в Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Представник Штатів представив росіянам відредагований документ після зустрічей української, американської та європейської делегацій у Женеві.
За інформацією ЗМІ, до ОАЕ в той самий час прибула й українська делегація на чолі з головою ГУР Кирилом Будановим. Українська сторона нібито долучилась до дискусій з американською та російською сторонами.