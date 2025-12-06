Укр Рус
Вони мають бути в тіні: Буданов прокоментував переговори з росіянами в Абу-Дабі
6 грудня, 16:34
Вони мають бути в тіні: Буданов прокоментував переговори з росіянами в Абу-Дабі

Діана Подзігун
Основні тези
  • Кирило Буданов заявив, що переговори з росіянами в Абу-Дабі проходять чудово, але закликав не поспішати з обговоренням деталей.
  • Буданов наголосив, що всі перемовини повинні залишатися в тіні для успішності, інакше їх можна зірвати.

Буданов заявив, що переговори в Абу-Дабі "йдуть чудово". Водночас він закликав не робити передчасних висновків і не поспішати з обговоренням деталей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника ГУР Міністерства оборони Кирила Буданова "РБК-Україна".

Як прокоментував Буданов переговори в Абу-Дабі? 

Буданов у кулуарах другого військового молитовного сніданку відреагував на запитання ЗМІ про таємні переговори в Абу-Дабі. Він зазначив, що подібні події потребують тиші.

 Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться – але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте, 
– наголосив начальник ГУР.

Буданов закликав зачекати із запитаннями й висновками, водночас додавши, що переговори в ОАЕ "проходять чудово". 

Яка наразі є інформація щодо переговорів в Абу-Дабі? 

  • США та Росія проводять таємні переговори про оновлений мирний план. 

  • Відомо, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл увечері 24 листопада зустрівся з російською делегацією в Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Представник Штатів представив росіянам відредагований документ після зустрічей української, американської та європейської делегацій у Женеві. 

  • За інформацією ЗМІ, до ОАЕ в той самий час прибула й українська делегація на чолі з головою ГУР Кирилом Будановим. Українська сторона нібито долучилась до дискусій з американською та російською сторонами.