"Тактика сожженной земли": авиаэксперт указал на цель удара россиян по Бурштынской ТЭС

Россияне 19 ноября атаковали нашу страну огромным количеством средств – 524 дронами и ракетами. В то же время украинские силы сбили 483 вражеские воздушные цели. Однако врагу удалось нанести большой вред украинцам.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал 24 Каналу, какую цель преследовал враг массированной атакой по западным регионам Украины. Россияне 19 ноября нанесли удар по многоэтажкам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101 и в результате попадания погибли 26 человек.

К теме Официально: в Воздушных силах сказали, какие ракеты атаковали Тернополь и откуда были выпущены

Какие цели россияне выбрали для атаки 19 ноября?

Криволап подчеркнул, что результаты сбития российских воздушных целей достаточно неплохие – примерно 93% – по ракетам и около 83% – "Шахедах"

Обратите внимание! Россия 19 ноября запустила по Украине 476 "Шахедов" и "Гербер", 40 крылатых ракет Х-101, 7 крылатых ракет "Калибр" и баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сбили 483 воздушные цели, в частности, 442 БПЛА, 34 ракеты Х-101 и 7 "Калибров".

"Однако количество запущенных по Украине ракет и "Шахедов" является большим. И поражения, произошедшие, привели к серьезным повреждениям", – отметил авиационный эксперт.

Почему враг ударил по Бурштынской ТЭС?

Основной удар врага был по Бурштынской ТЭС. Также ужасное поражение в многоэтажный дом в Тернополе. Россияне таким образом, уверен он, реализуют свою стратегию гибридной войны и создание условий для энергетической блокады Украины. Эта гибридная война началась еще в 2022 году, когда из-за массированных ударов 50% электрической генерации страны было уничтожено.

Затем были точечные удары в 2024 году, когда россияне били по ТЭЦ, ГЭС, ТЭС, осуществляли комбинированные атаки крылатыми и баллистическими ракетами, дронами.

Сейчас Россия использует тактику сожженной земли. Это ежедневные удары по прифронтовым региональным системам снабжения электроэнергии или газа. За последний период было 7 атак по газовым месторождениям и по другим системам. Цель россиян – сделать региональную энергетическую изоляцию,

– объяснил аналитик.

Удары по Бурштынской ТЭС связаны, по его словам, с тем, что она является основным энергетическим хабом, через который Украина получает импорт электроэнергии из Европы. После удара по ней ситуация с отключением света в стране ухудшилась.

Поэтому дальше эта ситуация будет еще ухудшаться. Однако мы выдержим эти испытания, если будем сохранять единство,

– подчеркнул Константин Криволап.

Он добавил, что украинцам надо осознавать, что электроэнергии и газа будет мало, поэтому стоит быть очень экономными и осторожными в их использовании.

Какие последствия вражеской атаки?