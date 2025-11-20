Тактика спаленої землі: авіаексперт вказав на мету нічних обстрілів по Україні

Росіяни 19 листопада атакували нашу країну величезною кількістю засобів – 524 дронами та ракетами. Водночас українські сили збили 483 ворожі повітряні цілі. Проте ворогу вдалося завдати великої шкоди українцям.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, яку мету переслідував ворог масованою атакою по західних регіонах України. Росіяни 19 листопада завдали удару по багатоповерхівках у Тернополі крилатими ракетами Х-101 і внаслідок влучання загинуло 26 людей.

До теми Офіційно: у Повітряних силах сказали, які ракети атакували Тернопіль та звідки були випущені

Які цілі росіяни обрали для атаки 19 листопада?

Криволап підкреслив, що результати збиття російських повітряних цілей є досить непоганими – приблизно 93% – по ракетах і близько 83% – по "Шахедах"

Зверніть увагу! Росія 19 листопада запустила по Україні 476 "Шахедів" та "Гербер", 40 крилатих ракет Х-101, 7 крилатих ракет "Калібр" та балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО збили 483 повітряні цілі, зокрема, 442 БпЛА, 34 ракети Х-101 та 7 "Калібрів".

"Проте кількість запущених по Україні ракет і "Шахедів" є великою. І ураження, що сталися, призвели до серйозних пошкоджень", – наголосив авіаційний експерт.

Чому ворог вдарив по Бурштинській ТЕС?

Основний удар ворога був по Бурштинській ТЕС. Також жахливе ураження у багатоповерховий будинок у Тернополі. Росіяни у такий спосіб, впевнений він, реалізують свою стратегію гібридної війни та створення умов для енергетичної блокади України. Ця гібридна війна розпочалася ще у 2022 році, коли через масовані удари 50% електричної генерації країни було знищено.

Потім були точкові удари у 2024 році, коли росіяни гатили по ТЕЦ, ГЕС, ТЕС, робили комбіновані атаки крилатими і балістичними ракетами, дронами.

Зараз Росія використовує тактику спаленої землі. Це щоденні удари по прифронтових регіональних системах постачання електроенергії або газу. За останній період було 7 атак по газових родовищах і по інших системам. Мета росіян – зробити енергетичну регіональну ізоляцію,

– пояснив аналітик.

Удари по Бурштинські ТЕС пов'язані, за його словами, з тим, що вона є основним енергетичним хабом, через який Україна отримує імпорт електроенергії з Європи. Після удару по ній ситуація з відключенням світла в країні погіршилась.

Тому далі ця ситуація буде погіршуватися. Проте ми витримаємо ці випробування, якщо будемо зберігати єдність,

– наголосив Костянтин Криволап.

Він додав, що українцям треба усвідомлювати, що електроенергії і газу буде мало, тому варто бути дуже ощадливими та обережними щодо їх використання.

Які наслідки ворожої атаки?