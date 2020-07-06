Судно танкера Delfi в ноябре 2019 года затонуло у берегов Одессы неподалеку от городских пляжей и до сих пор лежит на мели. Из-за него уровень загрязнения вырос более чем в 50 раз. Несмотря на это, хозяин бросил его на произвол судьбы.

О том, насколько критичной и опасной сейчас является ситуация с танкером, который до сих пор лежит на одесском побережье – в эфире программы "Ты посмотри" на 24 канале рассказал общественный активист и эколог Владислав Балинский.

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Какая ситуация с танкером сейчас?

По словам эколога, этот участок пляжа сейчас недоступен для отдыха, поскольку территория ограждена. К тому же, большинство одесских пляжей в принципе не в свободном доступе – а это значительная потеря.

С точки зрения безопасности, мы время от времени наблюдаем выбросы нефтепродуктов. Образовавшееся пятно топлива движется вдоль всего побережья Одессы. Это наносит значительный вред окружающей среде и посетителям,

– отметил эколог.

Он также добавил, что опасность заключается в том, что люди могут нырять вблизи судна, а также бездумно залезать на него. В то же время эксперт отметил, что не стоит забывать, что танкер полузатопленный и старый.



Затонувший танкер Delfi / Фото "Думской"

Почему танкер до сих пор не вытащили из воды

Как сообщил Балинский, судно имеет просроченную на 2 месяца регистрацию. Оно занималось дозаправкой и контрабандой топлива, не имея ни достаточно экипажа, ни действующей регистрации. А эти все "теневые" схемы контролируют чиновники.

Проблема в том, что это не единственное подобное судно. Еще одна проблема – судно могло быть не пустым, как в этом случае, тогда мы имели бы масштабную катастрофу,

– отметил Балинский.

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