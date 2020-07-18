В Одессе 18 июля началась долгожданная операция по подъему затонувшего танкера Delfi. Работы продолжаются с самого утра.

Местное издание "Думская" сообщает, что работа продвигается медленно из-за ряда сопутствующих проблем, которые возникают во время поднятия танкера. К теме Танкер Delfi продолжает кошмарить Одессу: экологи жалуются на загрязнение моря Как продолжаются работы по подъему танкера Delfi Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ.

На расстояние около 100 метров подошли буксиры. На них прикрепляют тросы, чтобы дернуть танкер для установки на киль (конструктивная балка нижней части судна, которая является его главным креплением).

При попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался трос. Обратите внимание! 15 июля местные экологи подтвердили новую утечку топлива. Отметим, что это не первый разлив нефтепродуктов из танкера Delfi. Масштабное пятно заметили еще 21 июня. Тогда нефть продолжала сочиться из судна в течение нескольких дней. Смотрите видео установки танкера Delfi на киль: Танкер Delfi поднимают в Одессе / Фото "Думской" Что известно о затонувшем танкере Delfi возле Одессы 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.

21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.

Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что к 25 июля судно уберут.

Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.

Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет свыше 15 тысяч долларов (это почти полмиллиона гривен).