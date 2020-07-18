Танкер Delfi в Одессе наконец начали поднимать: не все идет гладко, а тросы рвутся – фото, видео
В Одессе 18 июля началась долгожданная операция по подъему затонувшего танкера Delfi. Работы продолжаются с самого утра.
Местное издание "Думская" сообщает, что работа продвигается медленно из-за ряда сопутствующих проблем, которые возникают во время поднятия танкера.
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Как продолжаются работы по подъему танкера Delfi
- Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ.
- На расстояние около 100 метров подошли буксиры. На них прикрепляют тросы, чтобы дернуть танкер для установки на киль (конструктивная балка нижней части судна, которая является его главным креплением).
- При попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался трос.
Смотрите видео установки танкера Delfi на киль:
Танкер Delfi поднимают в Одессе / Фото "Думской"
Что известно о затонувшем танкере Delfi возле Одессы
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что к 25 июля судно уберут.
- Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.
- Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет свыше 15 тысяч долларов (это почти полмиллиона гривен).